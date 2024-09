Miloš Zeman má osmdesátiny. Slavit bude na Hluboké, dorazí Fico či Babiš

Oslavu bude hostit luxusní hotel Štekl, který se nachází v sousedství honosného zámku v Hluboké nad Vltavou. Jeho většinovým vlastníkem je podnikatel a někdejší zákulisní muž pražské ODS Tomáš Hrdlička, který podporoval prezidentské kampaně oslavence. Organizátorem akce je spolek Přátelé Miloše Zemana, v jehož čele stojí bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář.

Pro Zemana dnešní den začne obědem se slovenským premiérem Ficem. Podle dřívějších informací webu Seznam Zprávy zamířily pozvánky i k dalším zahraničním politikům, například ke slovenskému prezidentovi Peteru Pellegrinimu, srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučićovi či polskému prezidentovi Andrzeji Dudovi.

Z české politické scény se očekává účast expremiéra Babiše, lídra hnutí SPD Tomia Okamury či šéfky komunistů Kateřiny Konečné. Předpokládá se, že dorazí i členové někdejší Zemanovy vlády.

Oslava jako taková začne v 17 hodin úvodním přípitkem. V 18:00 bude následovat usazení hostů na místa a úvodní slovo. O půl hodiny později bude zahájen raut. Ve 20 hodin odstartuje hudební program na nádvoří hotelu.

"Bude to oslava plná hezkých překvapení, lze očekávat hosty opravdu zajímavé a vysoce vážené. Vše je pečlivě a do detailu přáteli připraveno, pan prezident si už ladí narozeninový projev, a chystá se ostatně i premiéra jeho nové knihy. Co je ale nejdůležitější, setkání v Hluboké nad Vltavou bude vyjádřením hluboké úcty k oslavenci, který nad Vltavou po deset let sídlil jako prezident republiky. Bude to fajn čas věnovaný jen a výhradně Miloši Zemanovi," řekl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček pro iDnes.cz.

Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do loňského března, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát.