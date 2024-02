Jiří Paroubek byl zvolenou předsedou nové ČSSD

Všechny krajské organizace České suverenity sociální demokracie nominovaly Jiřího Paroubka na pozici předsedy strany. Předtím tuto funkci zastávala Jana Volfová, bývalá sociálnědemokratická poslankyně, která se stala statutární místopředsedkyní strany.

Novými místopředsedy se stali bývalí sociálnědemokratičtí politici Petr Benda a Petr Gawlas, a dále dosavadní statutární místopředseda strany Pavel Havránek. Sjezdu se zúčastnilo 142 delegátů.

ČSSD se loni v červnu přejmenovala na Sociální demokracii (SOCDEM), po 30 letech existence. Jana Volfová následně přejmenovala svou Českou suverenitu na Českou suverenitu sociální demokracie, a chce nadále využívat zkratku ČSSD. Michal Šmarda, předseda SOCDEM, tento krok označil za porušení ochranné známky a strana podala žalobu.

Jiří Paroubek ve svém projevu kritizoval současnou vládu Petra Fialy (ODS). Podle něj žádný kabinet v historii České republiky nebyl tak slabý a ovlivnitelný zahraničními vlivy. Vládu kritizoval za eskalaci konfliktu ve východní Evropě, který podle něj ve skutečnosti představuje konflikt mezi Ruskem a USA. Paroubek označil válku za zbytečnou a kritizoval vládu za inflaci a plány na výstavbu čtyř jaderných bloků.

Prezident Miloš Zeman zdůraznil, že k úspěchu strany jsou potřebné výrazné osobnosti. Také on kritizoval současnou vládu a označil ji za vládu amatérů. Zeman se domnívá, že strana by měla být stranou lidí, kteří jsou opomíjeni, a měla by klást důraz na veřejný sektor.

Jiří Paroubek byl premiérem České republiky asi rok a půl v letech 2005 až 2006 a vedl ČSSD přibližně čtyři roky do června 2010. Poté rezignoval na pozici předsedy strany a vystoupil z ČSSD. V roce 2017 se neúspěšně pokusil o návrat do ČSSD. Paroubek je také zakladatelem spolku Nespokojení.