Piráti a STAN chtějí předložit návrh koaliční smlouvy do Vánoc

"My jsme si dnes dali jakýsi harmonogram tohoto vyjednávání a stanovili jsme si ambiciózní cíl, že bychom v sérii několika dalších týdnů měli veškeré věci, které předložíme našim členským základnám, mít vyjednané do období před Vánoci, aby se tím o vánočních svátcích mohly zabývat i naše členské základny," řekl na tiskové konferenci předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Do Vánoc předložíme nějaký ten produkt členským základnám," potvrdil předseda Starostů Vít Rakušan. Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, by měl být nějaký "nástřel" hotový již příští týden.

Podle rozhodnutí pirátské členské základny ve stranickém referendu, které bylo uzavřeno minulé pondělí, má předsednictvo strany předložit návrh koaliční smlouvy vzešlý z vyjednávání ke schválení celostátnímu fóru za měsíc. Mezi 8. a 11. lednem 2021 budou Piráti hlasovat znovu, a to o koaliční smlouvě. Celostátní výbor STAN na začátku října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby.

Podle tiskové zprávy STAN se vyjednávací tým shodl, že programové týmy budou dojednávat podobu společné vize pro Česko, tedy programu, který nabídne koalice Pirátů a STAN voličům. "To zároveň nebude bránit tomu, aby na různá témata, která nebudou součástí společného programu, měly obě strany odlišný názor a mohly prosazovat i nadále vlastní cestou," uvedl STAN. Jednání budou pokračovat na úrovni osmi dílčích vyjednávacích týmů a závěry společně představí obě strany.

Bartoš dnes za dva hlavní principy přístupu Pirátů označil otevřenost a racionalitu. Racionalita podle něj znamená například představit racionální vizi budoucnosti pro ČR, a to nejen pro nadcházející volební období. Rakušan řekl, že obě strany mluví nejprve o programových zásadách a teprve poté přijdou na řadu věci jako financování nebo obsazování míst lídrů. Ujistil, že oba mají z dnešního jednání pocit, že se chtějí dohodnout.