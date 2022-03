Polský návrh zákazu obchodování s Ruskem není podle Stanjury realistický

Sankce jsou velmi efektivní, souhlasil guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Nezmění podle něj poměr sil na bojišti, ale pro Rusko budou zničující.

Západní země nyní rozsáhlými sankcemi reagují na útok ruských vojsk na Ukrajinu, EU tento týden uvedla do praxe už čtvrtý balík sankcí proti Rusku. "Polsko navrhuje co nejdříve zařadit obchodní blokádu do balíku sankcí," uvedl podle agentury Reuters v sobotu Morawiecki.

Český premiér Petr Fiala (ODS) ČTK v sobotu řekl, že o konkrétních opatřeních budou lídři zemí EU jednat na summitu Evropské rady příští týden. "Česká republika vždy prosazovala nejtvrdší možné sankce proti ruskému agresorovi a budeme v tom pokračovat i nadále," uvedl.

Nejnovnější balíček sankcí proti Rusku uvedla EU do praxe v úterý. Zasáhl mimo jiné jednoho z nejznámějších ruských miliardářů Romana Abramoviče a desítku dalších oligarchů napojených na ruského prezidenta Vladimira Putina. Unijní země rovněž zakázaly vývoz luxusního zboží včetně aut či jakékoli investice do ruské energetiky. Do Evropy se naproti tomu nově nesmí dovážet ruská ocel či železo. Sedmadvacítka také zakázala jakékoli transakce s některými ruskými státními podniky nebo poskytování ratingových služeb všem ruským subjektům.