Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle

Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.
Odcházející ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) považuje současný stav rozpočtu za úspěch. Oproti loňskému roku došlo k meziročnímu zlepšení salda o 26,8 miliardy korun. To bylo způsobeno především růstem příjmů o 7,6 procenta, který táhlo inkaso daní a pojistného. Výdaje státu přitom meziročně stouply o 5,3 procenta.
Stanjura zdůraznil, že kabinet v demisi předá nově nastupující vládě rozpočet v „mnohem lepší kondici“, než v jaké ho přebíral. Uvedl, že průběžný schodek je na konci listopadu zhruba o 170 miliard korun nižší ve srovnání s posledním rozpočtem předchozí vlády z roku 2021. Tento výsledek jednoznačně připisuje úspěšné konsolidaci a rozpočtové disciplíně své vlády. Ministr zároveň vyjádřil obavy, že budoucí vláda opět otevře cestu k nekontrolovanému zvyšování deficitů.
K tomuto zlepšení přispěl zejména růst příjmů o 7,6 procenta, který byl tažen vyšším výběrem daní a pojistného. Inkaso daní vzrostlo o 9,7 procenta a výběr pojistného o 7,1 procenta. Konkrétně inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzrostlo o 13,1 procenta. Tento nárůst odráží jak vyšší růst mezd a platů, tak i vliv daňových změn účinných od roku 2024, včetně omezení či zrušení některých slev na dani, které se promítly do ročního zúčtování.
Celkové výdaje meziročně vzrostly o 105,4 miliardy korun, což představuje nárůst o 5,3 procenta. Na tomto růstu se podílely především běžné výdaje, které ministerstvo financí spojuje s výdaji na sociální věci, politiku zaměstnanosti, financování vzdělávání, obsluhu státního dluhu, dotace na obnovitelné zdroje energie a platy zaměstnanců státních složek.
Stanjuru znepokojují prohlášení představitelů budoucí vlády, která podle něj naznačují konec klesajícího trendu deficitů a návrat k nekontrolovanému zvyšování schodků. Pro celý letošní rok je plánován schodek 241 miliard korun. Loni rozpočet skončil s deficitem 271,4 miliardy korun, což byl sice nejlepší výsledek od začátku pandemie, ale zároveň pátý nejhlubší schodek od vzniku České republiky.
