Důvod je jediný. Fiala řekl, proč Babiš stále nemá vládu ve svých rukou

I stále ještě úřadující premiér Petr Fiala (ODS) čelí dotazům, proč Česko pořád nemá novou vládu, v jejímž čele by měl stanout Andrej Babiš (ANO). Důvod je podle Fialy jediný, vyřešit ho musí sám Babiš. Končící předseda vlády se také vyjádřil k problematice státního rozpočtu.
"Důvod je jediný. To je nevyřešený střet zájmů Andreje Babiše," reagoval Fiala na otázku, proč ještě nebyla jmenována vláda na půdorysu vítězného hnutí ANO, SPD a Motoristů. Trojice subjektů už si rozdělila ministerské posty, podepsala také koaliční smlouvu. Prezident Petr Pavel ale po šéfovi ANO požaduje, aby veřejně sdělil, jak vyřeší otázku neslučitelnosti vládního angažmá a vlastnictví holdingu Agrofert.
"Není to tak, že by si pan prezident usmyslel, že se k tomu musí Andrej Babiš vyjádřit. To je praktický problém," podotkl premiér v demisi. "Už teď má Agrofert vracet sedm miliard korun, které neoprávněně získal v době, kdy byl Babiš naposledy premiérem. Andrej Babiš musí jasně říct, jak ten střet zájmů vyřeší," zdůraznil končící předseda občanských demokratů.
Fiala také čelil dotazu, jak je to s návrhem státního rozpočtu na příští rok, který kritizují strany příští vládní koalice. "Žádné peníze nechybí, rozpočet je připravený odpovědně. Je to dobrý kompromis mezi tím, že je potřeba investovat do budoucnosti a současně se chovat hospodárně a snižovat zadlužení," prohlásil.
Pavel v pátek zahájil konzultace s kandidáty do vlády, když mluvil například s Robertem Plagou či Adamem Vojtěchem, kteří mají vést ministerstva školství, respektive zdravotnictví. Rozhovory budou pokračovat v pondělí.
Prezident už ve středu jednal s premiérským kandidátem Babišem, od kterého obdržel koaliční návrh kandidátů na členy vlády. "Prezident republiky zopakoval, že jeho výhrady k Filipu Turkovi jako členu budoucí vlády přetrvávají," sdělila prezidentská kancelář. Pavel zároveň trvá na tom, že Babiš řekne, jak naloží s vlastnictvím Agrofertu.
"Prezident republiky je připraven jmenovat předsedou vlády Andreje Babiše do týdne po zveřejnění způsobu řešení jeho střetu zájmů a následně jmenovat do několika dní vládu jako celek. Termín oznámení je zcela v rukách Andreje Babiše," dodala kancelář.
Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce.
Zdroj: Jan Hrabě