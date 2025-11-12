Fialova vláda ustoupila tlaku. Rozpočet pošle do nové Sněmovny

Až nedůstojné tahanice kolem návrhu státního rozpočtu na příští rok jsou nejspíš u konce. Končící vláda premiéra Petra Fialy (ODS) se na středečním zasedání měla rozhodnout, že návrh pošle do nově ustavené Poslanecké sněmovny.
O rozhodnutí Fialovy vlády informovala Česká televize. Odcházející kabinet je od minulého týdne v demisi, kterou v souladu s ústavou podal po ustavující schůzi Sněmovny. Prezident Petr Pavel ji přijal a pověřil ministry k tomu, aby pokračovali, než bude jmenována nová vláda.
Kvůli rozpočtu si v posledních dnech vyměňovali názory především představitelé hnutí ANO a ODS. Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v neděli prohlásil, že Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura nechtějí návrh poskytnout, aby se lidé nedozvěděli pravdu.
"Pravda je, že tam chybí 85,4 miliardy korun na výdajích a je tam 15 miliard nafouknutých příjmů, které vlastně neexistují," řekl Babiš ve víkendovém videu s tím, že prostředky mají chybět v kapitolách ministerstev práce a sociálních věcí, spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví či zemědělství.
"Vláda se tváří, že už vlastně odešla, ale oni tam jsou. A rok 2025 je jejich výsledek. My se z toho budeme vzpamatovávat celý rok 2026," konstatoval lídr hnutí ANO.
Stanjura v neděli reagoval tvrzením, že příjmy i výdaje uvedené v návrhu státního rozpočtu schválili nezávislí ekonomičtí experti. Fiala ho doplnil slovy, že kritika ze strany ANO má zakrýt fakt, že Babiš a jeho spolupracovníci nemají vlastní návrh rozpočtu.
Ministerstvo financí navrhlo státní rozpočet pro příští rok se schodkem ve výši 286 miliard korun. V tiskové zprávě uvedlo, že rozpočet posiluje především výdaje na obranu a energetickou nezávislost.
Související
Babiš kvůli rozpočtu útočí na Fialovu vládu. Chybí prý desítky miliard
Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře
Vláda ČR , Petr Fiala (ODS) , Zbyněk Stanjura , státní rozpočet , Poslanecká sněmovna
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Fialova vláda ustoupila tlaku. Rozpočet pošle do nové Sněmovny
před 53 minutami
Kriminalisté vyšetřují vraždu v Přelouči. Obětí je žena
před 1 hodinou
Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou
před 2 hodinami
Rusové v mlze pronikají do Pokrovsku. Ukrajinci přiznávají komplikace i jinde
před 2 hodinami
Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha
před 3 hodinami
Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti
před 4 hodinami
Největší americká válečná loď vstoupila do vod Latinské Ameriky. Napětí s Venezuelou roste
před 5 hodinami
Británie částečně přerušila sdílení zpravodajských informací se Spojenými státy
před 6 hodinami
Počasí čeká citelné ochlazení. Blíží se mrazy, místy bude i sněžit
včera
Prokuratura na Slovensku potvrdila: Darování stíhaček Ukrajině nebylo trestným činem
včera
Průlomový rozsudek: Německý soud rozhodl, že ChatGPT porušil autorská práva při učení textů písní
včera
Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let
včera
Kdo pracuje na ruských úřadech? Putin nechal zaměstnat 27 svých příbuzných, není ani zdaleka jediný
včera
Tvůrkyně Pařížské dohody vzkazuje z COP30 USA: „Ahoj, prcku. je dobře, že tu nejste“
včera
Kyjev uspořádá summit EU k odblokování členství. Unie hledá cestu, jak obejít Orbánovo veto
včera
Rumunsko slibuje odvetu Moskvě po dopadu úlomků ruského dronu na své území
včera
Paradox klimatické konference: Kde bude COP32 už je jasno, kdo ji uspořádá za rok dodnes nikdo neví
včera
Pavel nešetřil kritikou: Ohradil se se proti Rusku i programu Babišovy vlády
včera
Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31
včera
Policie zasahuje na Ředitelství silnic a dálnic i na ministerstvu pro místní rozvoj. Zadržela 11 lidí
V úterý ráno proběhl rozsáhlý policejní zásah v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze na Kačerově a na několika dalších místech v České republice. Akci vede Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pod dohledem pardubického státního zastupitelství. Podle neoficiálních informací policie zadržela celkem 11 osob.
Zdroj: Libor Novák