"Žijeme v mimořádně těžkém období, které mnoho lidí psychicky vysiluje. Lidé mají strach z války i z překotného vývoje na trhu s energiemi. Je proto důležité, aby byla veřejnost dobře informovaná a předešlo se zbytečnému šíření dezinformací," uvedl k důvodům uvedení pořadu šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News Pavel Štrunc. Podle něj by se lidé měli od premiéra dozvědět, co vláda v uplynulých dnech udělala a co připravuje. Premiér se bude moci vyjádřit i k tématům, na která na vládních tiskových konferencích nezbývá prostor.

Rozhovor s Fialou povedou moderátoři Terezie Tománková a Petr Suchoň.