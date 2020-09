Zeman je překvapen verdiktem v kauze Kuciak. Vyjádřil se i k otravě Navalného

"Respektování rozsudku soudu, i když s ním nesouhlasíme, je základem právního státu," řekl prezident.

Kontroverzní podnikatel Kočner byl souzen kvůli objednání předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zsuzsová podle žalobce zločin zprostředkovala. Rozsudek v nejsledovanějším procesu v novodobých slovenských dějinách vyvolal šok u pozůstalých i mezi slovenskými politiky a rozhořčení novinářských organizací.

Prokurátor oznámil, že se proti osvobozujícímu verdiktu odvolá, případem se tedy bude zabývat slovenský nejvyšší soud. Soud dospěl k názoru, že nebyl předložen žádný přímý důkaz, který by Kočnera usvědčoval.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová už dřív v reakci na rozsudek řekla, že rodiče obou zavražděných i všichni na Slovensku si zaslouží, aby byla vyvozena zodpovědnost vůči těm, kteří si čin objednali a zprostředkovali. Verdikt je podle Čaputové jiný, než lidé na Slovensku očekávali, je však třeba ho respektovat.

Prezidentka, která před vstupem do politiky sama byla právničkou, připomněla, že jde o rozsudek soudu první instance a že "na druhém stupni to může dopadnout úplně jinak".

Zeman mluvil na Primě také k otravě ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Jde podle prezidenta o znepokojivou záležitost a Rusko má podle něho co vysvětlovat. "Je v zájmu všech, tedy i Ruska, aby se tato kauza vysvětlila, to znamená kdo tu otravu spáchal, případně kdo si ji objednal a kdo ji zaplatil. A pokud zůstane viset otazník nad touto kauzou, tak to samozřejmě poškodí všechny země," uvedl Zeman. Navalného případ dal kvůli použité látce do souvislosti s otravou někdejšího ruského tajného agenta ve službách Britů Sergeje Skripala ve Velké Británii v roce 2018.