Senát rozhodne o platech ústavních činitelů a klouzavém mandátu

Otázka případného převodu pravomocí prezidenta na premiéra a předsedu Sněmovny kvůli zdravotnímu stavu Miloše Zemana nyní předmětem jednání horní komory nebude. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) by horní komora o tomto tématu mohla jednat až ve vazbě na ustavení nové Sněmovny kolem 9. listopadu, pokud Zemanovi jeho onemocnění nadále podle lékařů Ústřední vojenské nemocnice nedovolí plnit pracovní povinnosti.

Zmrazení platů, které se týká zákonodárců, členů vlády i prezidenta, schválila Sněmovna těsně před volbami na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle kritiků to byl populistický krok, který za čtyři roky skončí razantním skokovým nárůstem platů vrcholných politiků. Vláda argumentuje tím, že stát by ušetřil celkem zhruba tři čtvrtě miliardy korun. Platy ústavních činitelů byly kvůli zmírnění dopadů koronavirové epidemie na státní rozpočet zmrazeny už pro letošní rok. Pokud novela nebude přijata, zvýší se o šest procent.

Zavedení klouzavého mandátu počítá s tím, že by za poslance, kteří jsou členy vlády, mohl na dobu jejich působení v kabinetu nastoupit do Sněmovny náhradník. Podle senátorů ale novela neřeší situaci, kdy by byl náhradníkem člen horní komory, za něhož by do Senátu náhradník nastoupit nemohl a jeho nástupce by musel vzejít z nových voleb. Ústavní novela by navíc platila až pro další Sněmovnu, takže je podle senátorů čas takovouto úpravu dopracovat.

Odstranění chyb chtějí senátoři také po sociální novele, která by na rozdíl od původní předlohy ministerstva práce a sociálních věcí přinesla jen spíše administrativní, nikoli potřebné zásadnější úpravy.

Schválení se naopak asi dočká přestupková novela, podle níž diváci, kteří během sportovních utkání použijí pyrotechniku, by nově mohli být potrestáni pokutou až do 100.000 korun. Senát zřejmě schválí také změnu zákona, která státu přinese větší přehled o pracovní době a odpočinku strojvedoucích kvůli prevenci nehod na železnici. Souhlas horní komory pravděpodobně získá novela, která má umožnit hladkou dostavbu dálnice D1 u Přerova a dálnice D49 u Hulína.

Senátoři mají na programu schůze rovněž evropský klimatický balíček, který je znám pod názvem Fit for 55 a má pomoci EU splnit její cíl, kterým je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent proti roku 1990. Tímto balíčkem se ale budou zabývat až při pokračování schůze 5. listopadu.

Senát bude volit také člena Národní rozpočtové rady, jejímž hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti. Kandidáty jsou ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl a někdejší rektor Vysoké školy ekonomické Richard Hindls.