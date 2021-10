Spolu bude navrhovat vrácení rozpočtu vládě k dopracování

Dnes to novinářům ve Sněmovně řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na tiskové konferenci řekla, že ministerstvo sice umí rychle připravit návrh nový, ale v případě požadavku na rozsáhlé škrty musí mít jasné zadání.

Rozpočet předložila dosavadní koaliční vláda v souladu se zákonem ještě před volbami a nyní ho předloží znovu nové Sněmovně. V prvním čtení nelze rozpočet zamítnout. Pokud Sněmovna neschválí jeho základní parametry, může ho vrátit vládě k dopracování. Poslanci budou mít na projednání rozpočtu kvůli volbám méně času než v jiných letech.

Vláda předkládá rozpočet s navrhovaným schodkem 376,6 miliardy korun. "My jsme ten návrh rozpočtu kritizovali. Není žádný důvod, abychom pro něj hlasovali," řekl Stanjura ČTK a ČT. "Uvidíme jak rychle půjde předání moci. Pokud o něm bude hlasovat Sněmovna v prvním čtení ještě za staré vlády, tak já budu navrhovat, abychom ten rozpočet vrátili k přepracování," uvedl. "Kdyby už byla nová vláda, tak předpokládám, že ten návrh rozpočtu stáhne ze Sněmovny," dodal.

Ministryně a nová předsedkyně poslaneckého klubu ANO Schillerová potvrdila, že pokud Sněmovna rozpočet vrátí, nastane v jeho projednávání zpoždění. Otázkou podle ní je, z jakých důvodů Sněmovna rozpočet vrátí. Podotkla, že má informace pouze z médií. "Já předpokládám, že tam v nějaké roli budu sedět ve Sněmovně, jakékoli, a určitě to bez komentáře nenechám," poznamenala.

Ministerstvo podle ní umí zpracovat návrh zákona ve velmi krátké době, když má jasné zadání, zdůraznila. "Pokud tím jasným zadáním budou škrty za 100 miliard, tak pak bude muset být součástí toho zadání i které škrty mají být provedeny," podotkla. "Já ten rozpočet znám a znám jeho mantinely. Škrty za 100 miliard jsou tam neproveditelné, pokud nechcete sahat na investice a zastavit tady výstavbu dálnic, obchvatů, mostů, pokud nechcete sahat ve veřejném prostoru na platy, tak jsou neproveditelné. To, že se škrtne sleva na jízdném, to jsou marginálie z pohledu celého rozpočtu," dodala.

Připomněla, že pokud by Sněmovna nestihla rozpočet projednat a schválit do konce roku, nastalo by rozpočtové provizorium. "Zastaví se investice, neporostou platy, je tam celá řada důsledků neblahých pro ekonomiku této země," varovala.