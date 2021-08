Tálibán se může začít mstít, zbraně získal z prodeje drog a od Rusů. Babišova vláda selhala, říká Zdechovský

Americká armáda a její spojenci podle českého europoslance Tomáše Zdechovského udělali chybu, když nevěnovali detailní pozornost satelitním záběrům z ledna loňského roku, na nichž se na severu a západu Afghánistánu objevovala ve velkém pole opia. „Jednalo se o signál, že Tálibán chce být znovu aktivní, neboť z prodeje drog financuje svoji výzbroj. Prostředky sice získává od různých dárců, šejků, ale peníze z prodeje drog přes Pákistán pro hnutí představuje primární zdroj. Jakmile Američané zmíněná pole zaregistrovali, měli svůj plán na stažení vojsk přehodnotit,“ soudí.

Člen poradního sboru Meziparlamentní rady pro boj s terorismem tvrdí, že islamistickému hnutí se dostává podpory i ze strany Ruské federace a Číny. „Rusové v letech 2019 a 2020 s největší pravděpodobností dodávali Tálibánu zbraně, protože v jejich výzbroji se třeba objevily zbraně značky Kalašnikov i jejich různé minomety. Proto není divu, že Tálibán nyní převzal osobní ochranu nad ruskou ambasádou v Kábulu.“ Zdechovský upozorňuje, že s hnutím jedná samotný ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. „Tálibán rokuje i s představiteli čínského diktátorského režimu,“ posteskne si.

Opozičního politika, který je členem aktivní zálohy ozbrojených sil Armády České republiky, až zase tolik nepřekvapilo, že se afghánské vládní síly vzdaly Tálibánu bez boje. „Bohužel od našich vojáků, kteří v Afghánistánu sloužili, vím, že zde převažuje lokální patriotství nad celonárodní hrdostí. Zdejší lidé prostě necítí celkové vlastenectví a hodně se rozhodují, za co budou bojovat.“ Podle jednoho z nejvlivnějších mužů v Bruselu k morálce tamní armády nepřispěl ani útěk afgánského prezidenta Ašrafa Ghaního ze země. „Vojáky vůbec nemotivoval a jeho jediným cílem bylo, aby se dostal do bezpečí. I jeho postoj o něčem vypovídá. Útěkem zcela demoralizoval armádu,“ kritizuje.

Místopředseda lidovců v pondělí pozdě večer pozorně poslouchal projev amerického prezidenta Joa Bidena, který v přímém přenosu vysvětloval, proč dochází ke stažení vojsk z Afghánistánu. Šéf Bílého domu mimo jiné také řekl, že Američané by neměli bojovat a umírat ve válce, ve které ani samy afghánské síly nechtějí bojovat. „Bidenův projev se ale musí dát do kontextu několika uplynulých dní. Nikdo nevyčítá Američanům, že odcházejí, ale jejich současné počínání postrádá logiku a návaznost. Poslední dva až tři roky měli více tlačit na generály, aby se místo hromadění majetku, více soustředili na funkčnost tamní armády. Když obyčejný voják vidí, jak se jeho nadřízený stará pouze o své blaho a profit, nemůže ctít subordinaci.“ Krizový manažer se domnívá, že Američané se nepoučili z odchodu v Iráku. „Všichni víme, co se tam stalo, a já mám pocit, že Amerika opakuje stejné chyby. Okamžité předání kontroly nad územím považuji za určité bezpečnostní riziko.“

Zdechovský ale upozorňuje, že Američané se spojenci odvedli za dvacet let trvající bojové mise v Afghánistánu obrovský kus práce. „Od tamních vzdělaných lidí, kteří později navštívili Evropský parlament, moc dobře víme, co se zde dělo před příchodem Američanů a spojenců. Nebyla tam žádná svoboda, Tálibán podporoval al-Káidu, ženy byly znásilňované a nemohly studovat. Spojenci jsem rozhodně přinesli demokracii a tamním občanům se zlepšil život.“

Člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) v Evropském parlamentu otevřeně přiznává, že má z nástupu Tálibánu k moci velké obavy. Nesouhlasí s názory některých expertů, že by se hnutí po dvaceti letech mohlo změnit a zaznamenat určitý společenský pokrok a vývoj. „Bohužel záběry, které se včera objevily na Twitteru, dokazují, že hnutí je stejně radikální jako bylo. Tálibán na platformu vyvěsil fotky znásilněných žen a mužů, kterým příslušníci uřízli genitálie. Snímky byly sice okamžitě smazány, ale jedná se o znepokojující důkaz, že hnutí má opět sklony k nelidskosti.“

Češi se nejen k tlumočníkům zachovali sobecky a ostudně

Místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci apeluje na Evropskou unii, aby zabezpečila vnitřní bezpečnost. „Hrozí, že Tálibán si některé věci z minulosti nenechá líbit. Může se mstít a všichni víme, že se blíží dvacáté výročí útoků na Spojené státy z 11. září. Tajné služby musejí být v pohotovosti, měly by se zaměřovat na rizikové osoby, které do Evropy přicházejí z Afriky, anebo zemí bývalého Sovětského svazu.“ Podcenění Tálibánu by podle něho mohlo mít nedozírné až fatální následky. „Teroristické hnutí, které nyní vládne čtyřicetimilionovému státu, bych rozhodně nepodceňoval, i když jsem dalek toho, abych vyvolával nějakou paniku a veřejnost zneklidňoval,“ upozorňuje politik, který letos v červnu obdržel ocenění od velvyslance Malediv Hassana Sobira za podporu tamní demokratické opozice.

Rodák z Havlíčkova Brodu s neklidem sleduje osudy tlumočníků, kteří pomáhali české armádě, když v Afghánistánu působila. „Už od jara spolupracuji se spolkem Vlčí máky, který si vytyčil za cíl zachránit tlumočníky. V ohrožení, ale nejsou jen oni. Šikana a následná likvidace se týká i řidičů a dalších lidí, kteří pro českou základnu vytvářeli servis a zásobovali ji potravinami,“ varuje. Tomáš Zdechovský obvinil vládu premiéra Andreje Babiše z naprosté liknavosti, když nepomohla všem spojencům. „Naprosto na rovinu říkám, že kabinet nedodržel smlouvy, které říkají, že se všem lidem a jejich rodinným příslušníkům, již pomáhali české armádě dostane pomoci, pokud jim bude hrozit nebezpečí. A to jsme nedodrželi, na většinu spojenců jsme se doslova vykašlali a nechali je ve štychu. Babišova vláda naprosto selhala.“

Expertovi na boj proti terorismu přijde naprosto absurdní, že vláda a ministerstvo obrany vypracovalo seznam pomoci, která se týká jen aktuálních spojenců. „Tálibánu je úplně lhostejné, zda tito lidé Čechům pomáhali až doposud, anebo je podporovali před třemi či pěti lety. Pro ně jsou to nepřátelé a chtějí je zlikvidovat. A měli bychom si uvědomit, že se jedná o prověřený personál, tedy vlastně naše lidi. A my je necháme napospas. Zachovali jsme se neuvěřitelně sobecky a ostudně,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Tomáš Zdechovský.