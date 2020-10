"Teď není čas na změnu vlády." Rakušan by nyní nepodpořil hlasování o nedůvěře

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan by v současně situaci nepodpořil hlasování o nedůvěře vládě. Řekl to v dnešním pořadu Partie televize Prima a Prima CNN. O hlasování o nedůvěře uvažuje opoziční ODS, která chce pro tento krok získat podporu, pokud vláda sama nepožádá o vyslovení důvěry, až skončí nynější nouzový stav. Hlasování o vládě by se mohlo podle předsedy ODS Petra Fialy uskutečnit až tehdy, kdy Česko epidemii koronaviru zvládne.