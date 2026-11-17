Česko si od rána připomíná události, které před 37 lety vedly k pádu komunistického režimu a konci vlády jedné strany. Hlavním dějištěm oslav státního svátku je tradičně pražská Národní třída, kam od rána proudí lidé a zapalují svíčky.
Svíčku na Národní třídě hned ráno zapálil například britský velvyslanec Matt Field. "Za svobodu. Za přátelství," napsal diplomat na sociální síti X. Z politiků se mezi prvními projevil předseda hnutí, které je momentálně podle průzkumů největším vyzyvatelem hnutí ANO premiéra Andreje Babiše (ANO).
"Kdyby tu byl dnes Václav Havel a ptal se, jak se slaví 17. listopad, řekl bych mu: Jde to čím dál líp. Když jsme vládli, stačila nám k připomínce prostá svíčka a věnec. Dnešní vláda chce hned plnou Letnou. Dělá všechno pro to, aby se v lidech probudila touha po obraně svobody a demokracie. Mladým lidem nadává do dětí, organizátory nazývá štváči a nezávislá média hlásnými troubami," uvedl Vít Rakušan (STAN).
"Ta těžší práce bohužel zůstává stále na nás, občanech. Aby všechno dobře dopadlo a vy víte co zvítězilo nad vy víte čím. Musí," dodal exministr vnitra.
Podle premiéra Babiše se 17. listopadu opakovaně psaly české dějiny. "Proto dnes slavíme krásný svátek, který je o svobodě. O možnosti říkat svobodně pravdu a nebýt za ni popotahován. O svobodě nebát se říct, co si myslíme. O svobodě si jednou za čtyři roky zvolit vládu, jakou chceme," konstatoval předseda vlády.
"Oslavujme, že žijeme v takové zemi, kterou nám většina světa může jen závidět. A já ze srdce děkuji odvážným mladým lidem, kteří přesně za tyto hodnoty bojovali proti nacistické okupaci v roce 1939 a o půl století později, 17. listopadu 1989, proti komunistickému režimu. Díky nim 17. listopad dnes patří nám všem. Nehádejme se, oslavujme Českou republiku," vzkázal.
Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před sedmatřiceti lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
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Zdroj: Libor Novák