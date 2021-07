Úprava jihomoravské kandidátky ČSSD je reakcí na průzkum, tvrdí Valachová

Kvůli dosazení Onderky, který na prvním místě nahradil předsedu jihomoravské ČSSD Břetislava Štefana, opustilo začátkem týdne kandidátku 14 členů. Dvojka nové listiny Valachová novinářům ve Sněmovně řekla, že ji dění mrzí. Doufá, že by mohla působit ve straně jako mediátor.

Centrální vedení před dvěma týdny dosadilo do čela listiny Onderku namísto Štefana, pro něhož na jaře hlasovalo 85 procent členů jihomoravské organizace. Valachová se posunula ze třetího místa na druhé. Podle členů, kteří se listinu rozhodli opustit, zasáhlo celostátní vedení do vnitrostranické demokracie. Podle Valachové se rozhodnutí předsednictva odehrálo v souladu s volebními řády, jinak by ho odmítla.

Změna reagovala na výsledky průzkumu popularity, který zadalo ještě předchozí vedení ČSSD, uvedla Valachová. Kandidátka v pořadí Onderka - Valachová - Štefan měla podle ní potenciál získat na jihu Moravy až dvouciferné procento hlasů. "To, co se děje poslední dny, mě mrzí. Jsem z toho smutná. Vyzvala jsem, ať se soustředíme na společný cíl," řekla.

Štefan dnes v Hospodářských novinách uvedl, že zmiňovaný průzkum, podle kterého je mezi voliči Onderka nejznámější, nikdo neviděl. "Navíc si nejsme jisti, že známost má být tím pravým argumentem pro takto razantní krok a porušení vůle většiny," řekl. Podle HN se zatím nedaří vedení ČSSD kandidátku doplnit.

Valachová zdůraznila, že není znalkyní vnitrostranických sporů a není v nich zdatná. "Měli bychom se soustředit na výsledek ve volbách, ne sesle," uvedla poslankyně. Pokusí se jako "mediátor" či "ženský element" zkusit působit na obě strany sporu.

Šéf ČSSD Jan Hamáček k situaci na jihu Moravy v pondělí ČTK napsal, že ho rezignace některých straníků mrzí. "Bereme ji na vědomí. Vážíme si těch, kteří respektují výsledek finálního sestaveni kandidátky předsednictvem ČSSD dle našeho řádu primárek pro sněmovní volby," uvedl. ČSSD si podle něj se situací poradí a podá kompletní kandidátku.