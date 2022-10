V Brně vznikne koalice vítězné ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, Pirátů a ČSSD

Primátorkou by měla zůstat Vaňková. Prvním náměstkem bude René Černý (ANO). Koalice bude mít 46 z 55 zastupitelů. V opozici bude SPD s Trikolorou a Moravany a také Zelení s Žít Brno.

S podpisem koaliční smlouvy počítá Vaňková ve středu, ve čtvrtek bude ustavující zasedání zastupitelstva. ODS s TOP 09 bude mít v Radě města Brna čtyři členy, ANO tři, lidovci se STAN dva, po jednom křesle budou mít Piráti a ČSSD.

Za ODS s TOP 09 by měl náměstkem zůstat Robert Kerndl (ODS), který bude mít na starosti energetiku a také sociální péči. Kulturu si vezme na starosti Vaňková, radním pro dopravu zůstane Petr Kratochvíl (ODS) a sport by měl mít v radě na starosti Tomáš Aberl (TOP 09). Černý jako první náměstek bude mít v gesci investice a implementaci evropských fondů, územní plán připadne jako radnímu Petru Bořeckému (ANO), bytovou politiku bude jako radní řešit Karin Karasová (ANO). Za ČSSD bude v radě Jiří Oliva, jeho gescí bude majetek. Lidovci se STAN a Piráti budou o obsazení míst v radě ještě jednat. Lidovci se STAN budou mít na starosti životní prostředí a školství, Piráti participativní rozpočet, strategický rozvoj a IT.

Volby v Brně nyní vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.