Vláda o regulaci marží prodejců paliv rozhodne do konce měsíce

Ministerstvo nyní zpracuje cenový výměr na maximální marži, aby byl připraven. Stanjura to dnes řekl novinářům. Dodal, že vidí ještě prostor pro dohodu s obchodníky.

Ministerstvo financí sbírá data od prodejců paliv zhruba od poloviny března, výsledky podle Stanjury nejsou uspokojivé. Marže na počátku kontrol klesly a následně už stagnovaly. "Myslíme, že je prostor pro další snížení," uvedl. Průměrná marže u litru nafty v únoru podle něj činila 3,3 koruny a v březnu byla 4,91 korun. U litru benzinu ve druhém měsíci roku dosahovala 2,29 koruny a o měsíc později 4,39 koruny. Stanjura uvedl, že k dispozici má informace z přibližně 90 procent trhu, ale jedná se o průměrné marže. "Neznám, jak se ta marže pohybovala u konkrétních provozovatelů," uvedl dále.

Vláda ve středu v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině schválila balíček novel zákonů, které ruší přimíchávání biosložky do paliv a silniční daň pro osobní automobily, autobusy a nákladní vozy do 12 tun. Snížila také spotřební daň na benzin a naftu o 1,5 koruny na litr. Snížení daně způsobí výpadek asi čtyři miliardy korun ze státního rozpočtu, celková angažovanost státu na opatřeních bude kolem deseti miliard korun.

Výsledky kontrol marží bude resort financí zveřejňovat na svém webu. Úřad bude podle Stanjury kontrolovat také distributory pohonných hmot.

Ceny benzinu i nafty vystoupaly kolem 10. března na rekordní maxima v důsledku ruského vpádu na Ukrajinu, po kterém výrazně zdražila ropa a zároveň oslabila koruna vůči dolaru. Litr Naturalu 95 stál v průměru až víc než 47 korun, průměrná cena dieselu přesáhla 49,50 koruny za litr.