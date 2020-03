Koronavirus: Vláda vyhlásila nouzový stav v ČR. Co všechno se omezí?

Hamáček řekl, že vyhlášení nouzového stavu umožní vládě pružněji reagovat na situaci kolem koronaviru. Podle Babiše mají ministři právo přijímat zvláštní opatření, vláda se ale rozhodla, že budou své rozhodnutí s kabinetem konzultovat.

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí podle ústavního zákona neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Nouzový stav může trvat až 30 dnů, se souhlasem Sněmovny i déle.

Stav NOUZE nám pomůže lépe reagovat na rychle se vyvíjející situaci. Neznamená paniku, NAOPAK. Snažíme se situaci dostat pod kontrolu, než se nám vymkne z rukou. Nejlépe se s tím všichni vypořádáme, pokud se budeme chovat klidně, disciplinovaně a solidárně. #coronavius https://t.co/ohr1uBCF99 — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 12, 2020

Vláda od pátečních 06:00 zakázala vstup veřejnosti na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií.

Hamáček uvedl, že restaurace mimo obchodní centra mohou fungovat, i když je navštíví víc než 30 lidí. Zdůraznil však, že vyhlášená zavírací doba platí pro všechny podniky, které nabízejí ke konzumaci jídlo nebo nápoje, tedy i na bary, které nenabízejí stravování.

Premiér Babiš nevyloučil, že pokud se nepodaří zastavit šíření koronaviru, vláda se bude zabývat možností uzavření obchodů s výjimkou potravin a lékáren. Zatím to podle něj nebylo potřeba. "Samozřejmě se může stát, že se k tomu vrátíme," řekl.

Hamáček také upřesnil, že zákaz vstupu na sportoviště se netýká těch pod širým nebem. "Venkovní sportoviště zůstávají otevřená," řekl.

Sport v Česku se zastaví, vláda zakázala akce nad 30 osob

Sportovci a kluby mohou mít za současných podmínek problémy také s organizací tréninků. Vláda v reakci na rychlost šíření nákazy v Česku zpřísnila opatření zavedená od úterka, kdy zakázala akce s účastí od 100 osob. Zároveň vyhlásila na celém území republiky nouzový stav na dobu 30 dnů.

Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, ve středu rozhodla o tom, že se první a druhá liga budou hrát bez diváků s účastí nejvýš 100 osob na stadionu. Už při dodržení této kvóty museli fotbalisté přistoupit k velkým omezením lidí na stadionu a po dnešním zpřísnění počtu už zápasy uspořádat nejdou.

Osud dvou nejvyšších fotbalových soutěží je nyní nejistý. V první lize zbývá odehrát šest kol základní části a následná pětikolová nadstavba. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní.

"Ligová fotbalová asociace musela odložit všechna střetnutí obou nejvyšších soutěží až do odvolání nouzového stavu. O dalším vývoji bude LFA jednat s ohledem na další vývoj epidemiologické situace v Česku a v souladu s dalšími opatřeními českých státních orgánů," uvedla LFA v prohlášení.

O přerušení zápasů rozhodla také Fotbalová asociace ČR, která řídí nižší soutěže od třetí ligy včetně mládežnických a také domácí pohár MOL Cup. Odloženy byly i všechny akce reprezentačních výběrů do 17 a 19 let, které se měly konat od 14. března do 14. dubna.

"Respektujeme rozhodnutí vlády s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků. A jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají," uvedl předseda FAČR Martin Malík.

Všechny soutěže musel přerušit také basketbalový svaz. "Na základě rozhodnutí vlády ČR musíme reagovat. V tuto chvíli jsou obě nejvyšší soutěže (mužů a žen) s okamžitou platností přerušeny. Pracujeme na scénářích, za jakých podmínek by bylo možné v případě pozitivního vývoje pokračovat po odvolání stavu nouze. Další možné scénáře budeme konzultovat společně s kluby," uvedl v prohlášení sportovní ředitel mužské i ženské ligy Zdeněk Ringsmuth.