Ministerstva poukazují v připomínkách na rozpor předlohy z evropským právem a na dopady na veřejné rozpočty v řádu "vyšších jednotek miliard korun" za každé čtvrtletí. Kabinet pošle zákonodárcům po středeční schůzi vlády k novele poslanců ANO pravděpodobně záporné stanovisko, vyplývá ze zjištění ČTK.

"Stávající znění (evropské) směrnice o DPH neumožňuje osvobodit od daně s nárokem na odpočet daně dodání pohonných hmot, návrh je tak v jednoznačném rozporu s unijním právem," uvedlo ministerstvo financí obdobně jako například ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu. Česku by podle nich hrozilo řízení pro porušení unijního práva a peněžitá sankce.

Ministerstva upozornila rovněž na to, že by se zkrátily příjmy nejen státního rozpočtu, ale také rozpočtů obcí a krajů. "Vzhledem k současné situaci, kdy veřejné rozpočty musí čelit mnoha výzvám - výše schodku státního rozpočtu, neočekávané výdaje spojené s válečným konfliktem na Ukrajině a s tím spojenou uprchlickou krizí a podobně, by se mělo k plošným opatřením, která mají negativní vliv na příjmy kteréhokoliv článku veřejných rozpočtů, přistupovat velmi obezřetně," stojí v připomínce ministerstva průmyslu a obchodu.

Nově by měly být podle návrhu hnutí ANO pohonné hmoty osvobozeny od DPH stejně jako služby spojené s jejich dodáním a také jejich dovoz pro osobní spotřebu. V současné době spadají pohonné do základní sazby 21 procent. Odvádí se z nich navíc i spotřební daň. Nyní platný zákon o DPH osvobozuje od daně dovoz pohonných hmot v běžné nádrži automobilu a dovoz nejvýše deseti litrů v kanystru. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO a bývalé ministryně financí Aleny Schillerové poslanci hnutí pouze požadují, aby stát vrátil lidem to, co vybere na daních kvůli inflaci navíc.

Kabinet se v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině shodl na tom, že navrhne zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun. Ministerstvo financí navíc kontrolovalo prodejní ceny pohonných hmot z hlediska marží. Po týdnu oznámilo, že prověrky neprokázaly potřebu cenové regulace. Povinnost denních hlášení pokračuje.

Podle dat společnosti CCS činila v březnu průměrná cena za litr pohonných hmot 46 korun, došlo tak ke zdražení o téměř deset korun. Od října loňského do února letošního roku se pohybovala mezi 35 a 37 korunami.