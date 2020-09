Volby 2020: Budou se dávat první pokuty, sedm stran nedodalo povinné údaje

Z webu úřadu vyplývá, že povinnost splnily všechny sněmovní strany. Volby budou 2. a 3. října.

Strany a kandidáti mají povinnost oznámit úřadu číslo transparentního účtu a internetové stránky s informacemi o financování své volební kampaně, z nichž je účet přístupný. "Podle volebních zákonů pro jednotlivé typy voleb jsou kandidující subjekty i nekandidující registrované třetí osoby povinny zřídit si volební účet, a to nejpozději do pěti dnů od začátku volební kampaně, která podle současné legislativy začíná dnem vyhlášení voleb. Pro letošní volby to bylo 15. dubna," uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis. Subjekty se mohou hlásit do voleb i později, a proto nejpozdější termín pro splnění povinnosti je podle Divišové 66 dní před dnem voleb.

V krajských volbách nesplnilo povinnost sedm subjektů. Jeden dodal údaje později. "Od šesti nemáme informace do dnešního dne. V krajských volbách kandiduje 43 stran a hnutí a 35 koalic, tedy celkem 78 subjektů," uvedl člen vedení úřadu Jiří Navrátil. Z webu úřadu vyplývá, že povinnost nesplnily například Moravská a Slezská pirátská strana, Starostové pro kraj nebo Severočeši.

Do Senátu se zaregistrovalo 74 subjektů, z toho 38 stran a hnutí, 24 koalic a 12 nezávislých kandidátů. Podle člena vedení úřadu Tomáše Hudečka 14 subjektů neposkytlo údaje vůbec a 14 subjektů je dodalo pozdě. Údaje dosud nedodaly například Dobrá volba 2016, Nezávislá iniciativa nebo Radostné Česko.

Za porušení povinností může dát úřad pokutu až 100.000 korun. "Výše pokuty se odvíjí od závažnosti provinění či případného opakování přestupku, ale musíme brát v potaz i dopad, který by uložená pokuta mohla mít na další existenci strany. Nechceme je likvidovat, ale motivovat, aby hráli fér s otevřenými kartami a jejich volební kampaň byla pro voliče transparentní," dodal Weis.