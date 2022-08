Výroba elektřiny není tak drahá, ceny energií jsou neospravedlnitelné, řekl Fiala na schůzce se Scholzem

"Shodli jsme se na tom, že je potřeba najít celoevropské řešení pro snížení cen elektřiny, které určitě neodpovídají nákladům na výrobu a dosahují výše, která není přijatelná," řekl Fiala. "Současné ceny za elektrickou energii jsou neospravedlnitelné. Náklady na výrobu vůbec nejsou tak vysoké. Proto je nutné, abychom provedli strukturální změny, které přispějí k tomu, že ceny zase urychleně klesnou a že bude dostatečná nabídka energií," podotkl Scholz.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) svolal na pátek 9. září mimořádnou evropskou radu pro energetiku. Trh s energiemi přestal podle něj fungovat. Evropa podle něj musí oddělit ceny plynu od ceny elektřiny, rada bude projednávat návrh na stanovení maximální ceny plynu, který se využívá pro výrobu elektřiny.

Fiala zopakoval, že se Česko chce podílet na rozvoji evropské energetické infrastruktury a na získání kapacit v terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG), jež bude Německo budovat. "Z Německa jsme zkapalněný plyn schopni dostat existujícími plynovody poměrně jednoduše do České republiky," řekl Fiala. Z geografických a strategických důvodů má Česko zájem zejména podílet se na kapacitě terminálu Lubmin-Greifswald. Podle Scholze budou první nové terminály v provozu už v lednu.

Podle Fialy též pokračují jednání o česko-německé smlouvě o solidaritě v dodávkách plynu. Česko by též uvítalo prodloužení provozu v německých jaderných elektrárnách, doplnil předseda české vlády. V Německu se v současnosti vedou debaty o prodloužení životnosti posledních tří tamních jaderných elektráren kvůli úsporám plynu. Nevyloučil to dříve právě Scholz, podle ministra hospodářství za Zelené Roberta Habecka by se to ale nevyplatilo.