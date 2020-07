Za ČSSD o Senát usilují starostové, lékaři i současní senátoři

Hamáček ČTK řekl, že všech šest opět kandidujících senátorů má šanci svůj mandát obhájit, věří i dalším kandidátům. "Je to vyvážený mix komunálních politiků či zkušených profesionálů z různých resortů od lékařů přes hasiče. Rozhodně jsem přesvědčen, že celá řada má šanci uspět," poznamenal.

Přesné číslo zvolených kandidátů, které by požadoval za úspěch, nechtěl přibližovat. "Čím více sociálnědemokratických senátorů uspěje, a čím více sociálnědemokratických senátorů zasedne v Senátu, tím více sociálnědemokratický Senát bude, a tím snadněji se nám bude prosazovat sociálnědemokratická politika, kterou v České republice děláme," dodal.

Podle Šmardy Česko čeká výzva, aby se dokázalo vyrovnat s následky koronavirové krize. "Vybrali jsme kandidáty, kteří se s tím dokážou vyrovnat, kteří dokážou v Senátu prosazovat sociálně odpovědnou politiku a především mají důvěru ve svých regionech," dodal.

Sociální demokracie má ve svém klubu 13 senátorů, z nich deseti letos na podzim končí mandát. Obhajovat se ho chystá bývalý předseda Senátu Štěch na Pelhřimovsku, Jiří Dienstbier na Kladně, Miroslav Nenutil v Chebu, Ivo Bárek ve Vyškově, Karel Kratochvíle ve Strakonicích a Radek Sušil v Karviné.

O svůj post se budou opět ucházet i další z končících senátorů, kteří před šesti lety kandidovali pod hlavičkou ČSSD, nyní ale již volební spolupráci se sociální demokracií neplánují. Jako nezávislý chce na Hradecku obhajovat nestraník Jaroslav Malý. V obvodu Rychnov nad Kněžnou jde Miroslav Antl do voleb za hnutí Za občany, které založil. Podle médií by jako nezávislá mohla mandát obhajovat i Emilie Třísková na Kladensku.

Do volebního boje se již letos neplánuje zapojit Pavel Štohl, dosavadní znojemský senátor. Jeho možného zástupce strana nepředstavila. Svého kandidáta zatím nepostavila také třeba na Zlínsku, Děčínsku, Trutnovsku a v obvodech Brno-město a Hradec Králové.

Mezi kandidáty ČSSD není žádná žena. Hamáček to zdůvodnil tím, že vedení strany respektuje nominace z okresů či krajů. "Takto byli naši kandidáti nominováni. Centrum do toho nijak nevstupovalo, je to výsledek demokratického nominačního procesu sociální demokracie," řekl novinářům. Dodal, že by byl samozřejmě rád, kdyby kandidátek i senátorek bylo více. "Máme v tom evidentně jisté rezervy a do budoucna na tom zkusíme zapracovat," dodal. Podle Šmardy je velké zastoupení žen na kandidátních listinách do krajů.

Sociální demokracie nedávno změnila vizuální styl své prezentace, místo oranžové začala využívat červenou barvu. "Trochu jsme oživili vizuál sociální demokracie, logo neměníme. Je to jisté oživení, a do jisté míry signál, že sociální demokracie přechází do horké části volební kampaně," poznamenal Hamáček. Oficiální začátek volební kampaně je podle něj naplánován na 16. srpna.