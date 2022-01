Za zahraniční politiku zodpovídá vláda, řekl Fiala po slovech Pekarové Adamové

Adamová v sobotu na facebooku napsala, že Češi už ve volbách vyhnali svého premiéra Andreje Babiše (ANO) a pevně doufá, že se to povede i Maďarům. SPD ve Sněmovně neprosadila, aby její výrok komora probrala.

Adamová ve svém příspěvku Orbánovi vyčetla například to, že neváhá navazovat na úkor svých spojenců pochybné svazky se zeměmi, jako jsou Rusko a Čína. "Pro ČR je důležité, aby Maďarsko v dubnových volbách zvolilo změnu - stejně jako my," napsala. Později na twitteru doplnila, že Orbán de facto podpořil střelbu do občanů Kazachstánu. "Maďarsko se nerovná Viktor Orbán, žije tam mnoho občanů, kteří s podobnými výroky mají problém, a ty podporuji a vždy podporovat budu," uvedla.

Orbán v pondělí vyjádřil kazachstánskému prezidentovi Kasymu-Žomartu Tokajevovi solidaritu v souvislosti s nepokoji, které v zemi propukly začátkem roku. Tokajev k potlačení protestů nařídil do demonstrantů bez varování střílet a do země pozval jednotky některých zemí bývalého Sovětského svazu, včetně ruských výsadkářů.

Fiala dnes při návštěvě Slovenska novinářům řekl, že výrok Adamové zatím viděl jen v médiích. "Neměl jsem ještě možnost s ní o tom mluvit. Dodám snad jenom to, že za zahraniční politiku je odpovědná vláda. Já se budu jako předseda vlády snažit o to, abychom koordinovali postoje jednotlivých ústavních činitelů," dodal předseda vlády.

Výrok kritizovali někteří čeští politici, například předchůdce Adamové v čele Sněmovny Radek Vondráček (ANO). "Takovým aktivistickým způsobem hrubě znevážit post předsedy Sněmovny, to je za hranou. Možná se paní Pekarová Adamová zavděčila svým fanouškům, ale naši zemi a naše vztahy s přáteli bezprecedentně poškozuje," uvedl. Adamová si podle něj musí vybrat, jestli dělat předsedkyni straně s čtyřprocentní podporou, nebo reprezentovat ČR a patřit mezi nejvyšší ústavní činitele. "Svoji roli naprosto nezvládla a výroky o vyhnání premiéra naší přátelské země jsou nepřijatelné," dodal.

Adamovou dnes kritizovali i představitelé opoziční SPD, kterým se ani přes podporu ANO nepodařilo prosadit, aby se výroky zabývala. "SPD odmítá nepřátelské, hloupé a arogantní výroky předsedkyně Sněmovny o tom, že Maďaři mají v nadcházejících parlamentních volbách vyhnat premiéra Orbána," uvedl Okamura. Fialova vláda podle něj dělá kroky k rozvratu spolupráce ve středoevropském regionu a snaží se ČR posunout do "područí" Bruselu a Berlína.