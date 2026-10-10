První výsledky senátních voleb ukazují dominanci ANO a STAN

První průběžná data ze sčítání hlasů v letošních senátních volbách ukázala, že ve dvaceti sedmi obvodech napříč Českou republikou se na čelních pozicích uchytili především zástupci hnutí ANO a Starostů a nezávislých (STAN). S přibývajícími sečtenými okrsky se v řadě regionů rýsují první jistí postupující do případného druhého kola, přičemž v některých obvodech kandidáti útočí dokonce na přímé vítězství již v kole prvním.
Jako první byly kompletně sečteny okrsky ve specifickém volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou, kde proti sobě stanuli pouze dva uchazeči. Přesvědčivé vítězství si zde připsal Jan Grulich, který kandidoval s širokou podporou stran TOP 09, STAN, ODS, Pirátů a hnutí LES, když od samotného počátku sčítání udržoval výrazný náskok před svým jediným rivalem Petrem Sadovským z hnutí ANO.
Na hranici padesátiprocentního zisku a přímého zvolení se po sečtení prvních okrsků pohybovali také další výrazní kandidáti. V Trutnově zahájil sčítání s podporou přesahující polohu nadpoloviční většiny Jan Sobotka za hnutí STAN. Stejně tak ve Vyškově vykročil za silným výsledkem lidovecký předseda a jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v souboji s Petrou Absolonovou z hnutí ANO a Jaroslavem Fládrem za Přísahu rovněž atakoval hranici padesáti procent hlasů.
Dramatický vývoj zaznamenal obvod Hradec Králové, kde se bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) po vlažném úvodu a počátečním propadu dokázal vrátit na pozice zaručující postup do druhého kola. Slušnou voličskou přízeň vykazoval po sečtení zhruba patnácti procent okrsků na Žďársku také bývalý předseda SOCDEM Michal Šmarda kandidující s podporou strany Volt, který za sebou nechával poslance Radka Kotena z SPD.
Ve středočeských obvodech se po sečtení prvních jednotek procent hlasů začínají rýsovat jasní favorité pro finálové duely. V Kolíně si dominantní náskok vytvořil kolínský starosta a kandidát STAN Michael Kašpar se ziskem okolo 43 procent, následovaný Andreou Brzobohatou z hnutí ANO, zatímco ostatní soupeři včetně Antonína Duška z SPD zůstávali s výrazným odstupem.
Podobná situace nastala na Příbramsku, kde pozici favorita potvrzuje stávající senátor Petr Štěpánek (STAN) útočící na hranici 47 procent hlasů. Druhou příčku si v počátku sčítání držela kandidátka hnutí ANO Barbora Daňhová, což naznačuje pravděpodobné složení dvojice pro druhé kolo.
Naopak velmi vyrovnaný souboj nabízejí průběžné výsledky z Kladenska. Po zpracování prvních okrsků se nad třicetiprocentní hranici dostali obě dominantní postavy tamního klání, kterými jsou kandidát hnutí ANO Aleš Gerloch a obhajující senátorka Adéla Sucharda Šípová, jež kandiduje za širokou koalici Pirátů, STAN, Zelených a hnutí SEN.
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