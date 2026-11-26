Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zaslal poslancům, senátorům i členům vlády dopis se svým stanoviskem k vládnímu návrhu zákona, sněmovnímu tisku 231, který ruší financování České televize a Českého rozhlasu z rozhlasových a televizních poplatků a nahrazuje je platbami ze státního rozpočtu. V dopise Český rozhlas s předloženou normou zásadně nesouhlasí a žádá o její stažení z projednávání.
Podle vedení rozhlasu spočívá problém nejen v konkrétních nedostatcích samotného návrhu, ale i v tom, že změna odstraňuje poplatkový systém jako jednu ze základních pojistek nezávislosti médií veřejné služby, aniž by ji nahradila jinou dostatečně silnou zárukou. Poplatkový model podle dopisu odděluje základní příjmy veřejnoprávních médií od rozhodování o státním rozpočtu a jeho prioritách. Přechod na přímé financování ze státního rozpočtu proto vyžaduje nejen předvídatelné a dostatečné prostředky, ale také záruky, že o základních podmínkách fungování nebude moci jednostranně rozhodovat aktuální politická většina.
Český rozhlas proto navrhuje zavést ústavní pojistku, podle níž by přijímání a změny zákonů upravujících základní postavení, nezávislost a financování médií veřejné služby vyžadovaly souhlas obou komor Parlamentu. Konkrétně navrhuje rozšířit zvláštní legislativní postup podle článku 40 Ústavy České republiky, který již nyní chrání například volební zákony, aby Poslanecká sněmovna nemohla nesouhlas Senátu přehlasovat.
V dopise se uvádí, že média veřejné služby mají v demokratické společnosti zvláštní postavení, protože poskytují nezávislé informace a prostor pro svobodné utváření názorů. Jednostranné změny pravidel jejich fungování mohou podle rozhlasu vést k politizaci, oslabit důvěru veřejnosti v jejich nezávislost a zpochybnit jejich roli institucí sloužících celé společnosti. Ústavní pojistka nemá bránit reformám, nýbrž zajistit širší parlamentní shodu v době, kdy se po více než třech desetiletích fungování poplatkového systému rozhoduje o jeho případné změně.
Rozhlas dále poukazuje na to, že stabilní a nezávislé financování vychází také z evropského práva, konkrétně z článku 5 odstavce 3 Evropského aktu o svobodě médií. Ten vyžaduje, aby financování médií veřejné služby stálo na předem stanovených, transparentních a objektivních kritériích a zajišťovalo přiměřené, udržitelné a předvídatelné zdroje chránící redakční i institucionální nezávislost. Členské státy si sice mohou zvolit konkrétní model financování, musí však tyto principy dodržovat.
V textu dopisu rozhlas připomíná praxi jiných evropských demokracií. V Německu je právo veřejnoprávních médií na přiměřené financování chráněno ústavně, jejich finanční potřeby hodnotí nezávislá komise KEF a politici se od jejích doporučení mohou odchýlit pouze z ústavně odůvodněných důvodů. Ve Francii podle dopisu Ústavní rada potvrdila, že záruka finančních prostředků je součástí ochrany nezávislosti veřejnoprávních médií, ve Velké Británii je nezávislost BBC zakotvena v Královské chartě s nejméně pětiletým financováním a parlamentním přezkumem a Švédsko uplatňuje osmiletý rámec financování schválený parlamentem na léta 2026 až 2033.
Samotná ústavní pojistka má být podle Zavorala doplněna zákonnými zárukami dostatečného a předvídatelného financování, jeho objektivního stanovení a pravidelné aktualizace. Zatímco zákon by určoval konkrétní pravidla, ústavní ochrana by bránila jednostranným zásahům bez širší parlamentní shody.
Předložený vládní návrh však tyto záruky podle dopisu nenabízí a vykazuje závažné nedostatky v nastavení financování. Výchozí výši příspěvku odvozuje od příjmů z roku 2024, tedy před zvýšením rozhlasového poplatku, aniž by upravoval rozsah zákonných povinností Českého rozhlasu, navržená valorizace dostatečně nechrání reálnou hodnotu prostředků před inflací a chybí také odpovídající záruky kontinuity financování. Nevyjasněný zůstává i soulad nového modelu s evropskými pravidly veřejné podpory a rozhlas upozorňuje rovněž na procesní chyby a nedostatky.
Český rozhlas v dopise uvádí, že je připraven vést odbornou diskusi o financování médií veřejné služby, ačkoli pro změnu stávajícího poplatkového systému nadále nevidí racionální důvod. S ohledem na uvedené výhrady i na veřejné výroky některých vládních představitelů o možných zákonných pojistkách nebo pozdějším předložení odlišného systému financování žádá vládu o stažení návrhu a zahájení seriózní odborné diskuse v souladu se zákonným posláním médií veřejné služby a evropským právem.
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Český rozhlas , René Zavoral (ředitel ČRo) , Poslanecká sněmovna
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Zdroj: Libor Novák