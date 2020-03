Počet nakažených lidí koronavirem v Česku dnes stoupl na 833

Ve čtvrtek přibylo 205 případů nákazy, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Proti středečnímu nárůstu je to téměř dvojnásobek. Podle čtvrtečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je 63 nakažených v nemocnicích, z toho pět ve vážném stavu. Zatím nikdo nákaze nepodlehl.

V Praze je podle hlášení krajských hygienických stanic 124 nemocných, ve Středočeském kraji 108. Nejméně případů má Liberecký kraj s osmi a Vysočina s devíti nakaženými. Hlášení hygieniků zahrnují pouze ověřené nálezy, proto jsou mírně nižší než čísla včetně případů odhalených v laboratořích.

Testů bylo ke čtvrteční půlnoci provedeno 11.619. V zahraničí se podle hlášení hygieniků nakazilo 38 procent nemocných, zbytek v Česku. Téměř polovina z nakažených v zahraničí se vrátila z Itálie, čtvrtina z Rakouska.

Mužů je 55 procent z infikovaných. Nejvíc lidí s nákazou, téměř pětina, je ve věku mezi 35 a 44 lety. Děti do 14 let tvoří sedm procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými zhruba 12 procent.

První tři případy oznámilo Česko 1. března, od té doby stát postupně zavedl mimořádná opatření proti šíření nákazy. V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení pohybu, jsou zavřené školy, restaurace a většina obchodů, až na výjimky nikdo nesmí za hranice ani cizinci do Česka. Zastavil se kulturní i sportovní život. Lidé mohou vycházet jen se zahalenými ústy a nosem.

O koronaviru dnes s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech jedná premiér Andrej Babiš (ANO)