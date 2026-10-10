Starostové nechtěli úspěch v Praze zakřiknout. Naše vize má šanci, řekl Rakušan

Dlouho se u Starostů a nezávislých čekalo, než představitelé opozičního hnutí znovu předstoupili před novináře, aby reflektovali úspěch v Praze, kde všechno nasvědčuje tomu, že Petr Hlaváček by se mohl stát novým primátorem. Klíčová budou povolební jednání, která se povedou s dalšími třemi subjekty. STAN zároveň uspěl v hlavním městě i v senátních volbách.
“V současné době to vypadá, že se situace vyvíjí pozitivně. Zatím se držíme na prvním místě,” řekl předseda hnutí Vít Rakušan, když společně s kolegy po 22. hodině opět předstoupil před novináře v sídle STAN na Malostranském náměstí. “Vypadá to, že příležitost uskutečňovat naši vizi rozvoje Prahy dostaneme,” podotkl.
“Určitě se budete ptát, co budeme dělat,” spustil současný náměstek primátora Hlaváček. “Jsme pracovitá partaj. Určitě se sejdeme se Spolu, Prahou sobě a Piráty. Věřím, že sestavíme koalici, která posune Prahu dál, jak jsme všichni slibovali,” řekl ve svém úvodním vyjádření.
Lídr pražské kandidátky Starostů také rovnou promluvil o prvních jednáních se zástupci dalších uskupení. “S Tomášem Portlíkem jsem si volal, sejdeme se zřejmě zítra. Adamu Scheinherrovi jsem zatím neodpověděl na esemesku, protože jsem čekal na vstup do České televize,” vysvětlil Hlaváček.
Do debaty o možných povolebních koalicích v hlavním městě se vložil i předseda hnutí Rakušan. “S hnutím ANO v Praze nebudeme spolupracovat. Jejich antikampaň nám pomohla,” uvedl bývalý ministr vnitra ve Fialově vládě.
Hlaváček podle Rakušana vstoupí do jednání s programovými body a bude hledat průniky s ostatními stranami. Předmětem vyjednávání budou i jednotlivé gesce. “Je ale jasné, že chceme moderní město, kde budou stromy, lidé jezdit na kole nebo tramvají,” zmínil se náměstek primátora v reakci na jeden z dotazů.
Rakušan ocenil i průběžné výsledky pražských kandidátů hnutí do Senátu, jmenovitě Davida Smoljaka a Jiřího Padevěta. “Jsme s Jiřím Padevětem v polovině trati, je brzy se radovat,” zdůraznil Smoljak a konstatoval, že důvěru voličů vnímá jako vysvědčení za uplynulých šest let ve funkci.
Šéf Starostů komentoval i úspěch lidoveckého předsedy Jana Grolicha, který uspěl hned v prvním kole senátních voleb. “Je jednoznačně dobře, že se předseda jedné z opozičních stran dostane do celostátní politiky,” konstatoval a naznačil, že horní parlamentní komoru zřejmě i nadále povede zástupce občanských demokratů. “Opakovaně jsem řekl, že Miloš Vystrčil je důstojným předsedou Senátu,” dodal Rakušan.
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volby 2026 , Starostové a nezávislí (STAN) , Vít Rakušan (STAN) , Praha , Senát ČR
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