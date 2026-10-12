Starostové po úspěchu neskrývají velké ambice. Kupka ale zbraně neskládá

Říjnové volby byly první kapitolou souboje opozičních subjektů o pozici hlavního vyzyvatele premiéra Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Potvrdila se očekávání, když se projevil současný náskok Starostů a nezávislých před zbytkem pole. Zejména občanští demokraté ale budou chtít situaci zvrátit.
Starostové a nezávislí jsou v řadě komentářů označováni za vítěze říjnových voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu. Pomyslné vítěze, protože více hlasů nepřekvapivě obdrželo vládní hnutí ANO, které však oslabilo na některých místech, kde se to nečekalo. To hnutí vedené Vítem Rakušanem například poprvé zvítězilo ve volbách na pražský magistrát.
V pondělí navíc vyšel nový průzkum, který nabíjí těm, kdo STAN označují za vůdčí opoziční sílu. Hnutí je podle šetření agentury NMS pro web novinky.cz na druhém místě s deklarovaným volebním ziskem 18,8 procenta. Třetí Občanská demokratická strana momentálně ztrácí přes šest procent.
Předseda ODS Martin Kupka zatím zbraně neskládá. Na tiskové konferenci během sobotního dne, kde komentoval průběžné výsledky, zdůrazňoval, že v tuto chvíli není až tak podstatné, kdo ze sněmovní opozice je na tom nejlépe. "Důležité je, jak se budou vyvíjet preference v období, kdy už půjde o sněmovní volby," nechal se slyšet.
Šéf Starostů Rakušan nicméně na brífinku během sobotního večera neskrýval velké ambice. Dokonce prohlásil, že chce, aby jeho hnutí bylo po příštích volbách do Poslanecké sněmovny nejsilnější vládní stranou. Logicky by to znamenalo, že muž, který si vyzkoušel post ministra vnitra ve Fialově vládě, by byl premiérem.
Starostové se ale nejprve hodlají soustředit na volby, které budou předcházet těm nejdůležitějším. "Příští senátní volby jsou pro nás velmi výhodné, protože obhajujeme jediný mandát," zmínil Rakušan. "Chtěli bychom opět více hejtmanů. Krajské volby budou velkou zkouškou a identifikací rozložení sil před sněmovními volbami," podotkl.
Exministr také varoval premiéra Babiše, když poznamenal, že k práci jeho vlády bude se stranickými kolegy nadále kritický. "Populisté se dají porazit pouze tak, že vyřešíte problémy, které lidi trápí," konstatoval.
Starostové se teď opravdu zdají být nejsilnější opoziční silou, ale nesmějí usnout na vavřínech. Konkurencí navíc nejsou jen občanští demokraté. K zamyšlení jsou výsledky komunálních voleb v případě Pirátů, kteří si například dost pohoršili v Praze. Na scéně jsou stále také lidovci, jejichž předseda Jan Grolich se navíc dostal do celostátní politiky.
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Starostové a nezávislí (STAN) , Vít Rakušan (STAN) , ODS , Martin Kupka (ODS) , volby 2026
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Zdroj: Libor Novák