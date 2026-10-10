Komunální volby 2026: Čtvrtina okrsků sečtena, ze sněmovních stran vyhrávají lidovci, v Senátu dominuje ANO

V sobotu ve 14. hodin se po celé České republice oficiálně uzavřely volební místnosti a skončilo hlasování v letošních komunálních volbách i ve volbách do jedné třetiny Senátu. Úderem druhé hodiny odpolední tak skončila možnost pro voliče odevzdat svůj hlas a pro tisíce členů okrskových komisí začala klíčová a technicky nejnáročnější část jejich práce spočívající ve sčítání odevzdaných hlasů.
16:28 - Motoristům stačí i jeden zastupitel, STAN chce zastoupení ve všech městech
S postupujícím sčítáním hlasů v komunálních a senátních volbách vystoupili v živém vysílání České televize zástupci klíčových politických stran, aby zhodnotili dosavadní průběh a formulovali své cíle pro letošní volební klání. Jednotlivé partaje vyjadřují odlišná očekávání v závislosti na regionální podpoře i současném zastoupení v samosprávách.
Za nově zastoupenou formaci Motoristé promluvil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, který upozornil na výchozí pozici své strany. Připomněl, že Motoristé dosud nedisponují žádným mandátem na komunální úrovni. Podle jeho slov tak bude získání i jediného zastupitelského křesla znamenat stoprocentní úspěch, zatímco případný zisk deseti mandátů označil s nadsázkou za tisíciprocentní posun.
Své požadavky formulovalo také hnutí Starostové a nezávislí ústy středočeské hejtmanky Petry Peckové. STAN si klade za cíl získat zastoupení ve vedení radnic ve všech statutárních městech a dosáhnout výrazného úspěchu v hlavním městě. Pecková se neváhala vyjádřit ani ke konkrétním číslům v Praze, kde by jakýkoliv volební zisk pod hranicí patnácti procent považovala pro své hnutí za jednoznačné zklamání.
16:20 - Kupka chce obhájit pozice v Senátu a pražského primátora
Do sídla ODS v Truhlářské ulici dorazil i současný předseda strany Martin Kupka, pro kterého jsou letošní komunální a senátní volby první takovou zkouškou od nástupu do nejvyšší stranické funkce, ve které nahradil bývalého premiéra Petra Fialu.
Kupka novinářům při příchodu na místo řekl, že považuje důležité, aby ODS obhájila pozice v Senátu. Za hranici úspěchu označil obhajobu pěti senátorských mandátů. Exministr dopravy také věří v úspěch Tomáše Portlíka v Praze. “Přeju si to a přeju si, aby dokázal utvořit demokratickou koalici,” prohlásil. Kdyby volební účast překonala 50 procent, byla by to podle Kupky dobrá zpráva o stavu české společnosti.
16:12 - Ze sněmovních stran vyhrávají lidovci, v Senátu ANO
V senátních volbách vykročili nejúspěšněji kandidáti hnutí ANO, kteří po sečtení deseti procent okrsků drželi postupová místa celkem v 15 volebních obvodech. Druhou nejúspěšnější formací byli reprezentanti hnutí Starostové a nezávislí (STAN) s průběžným vedením či postupem v 8 obvodech, zatímco zástupci Občanské demokratické strany (ODS) drží postupové pozice v 6 obvodech.
Paralelně probíhající komunální volby zaznamenaly po sečtení více než 12 procent okrsků zajímavé rozložení sil mezi sněmovními stranami. Průběžně nejvyšší celkový počet odevzdaných hlasů evidují ze sněmovních stran kandidáti KDU-ČSL, kteří tradičně těží ze silného zastoupení na venkově a v menších obcích.
Na druhé příčce v komunálním hlasování se v průběžném pořadí drží hnutí ANO, následované Občanskou demokratickou stranou. Rychlost sčítání se však s postupným zapojováním větších městských okrsků může v dalších hodinách ještě výrazně měnit.
16:00 - Čtvrtina okrsků sečtena
Už přesně dvě hodiny probíhá v České republice sčítání hlasů odevzdaných v letošních komunálních a senátních volbách. Český statistický úřad hlásí ve 16:00 výrazný posun v rychlosti zpracování dat, přičemž v obou typech hlasování již byly sečteny tisíce volebních okrsků napříč všemi kraji.
V komunálních volbách mají komisní pracovníci a statistici kompletně sečteno již 25,67 procenta všech okrsků. Průběžná volební účast u odevzdaných hlasů pro městská a obecní zastupitelstva v tuto chvíli mírně přesáhla polovinu všech oprávněných voličů a zastavila se na úrovni 50,43 procenta.
Rychlé tempo nárůstu dat zaznamenávají statistici také u voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR, kde se do volebních místností hlasovalo ve dvaceti sedmi obvodech. V 16:00 bylo sečteno celkově 18,04 procenta okrsků, přičemž průběžná senátní volební účast v současnosti dosahuje 44,76 procenta.
15:42 - ODS chce uspět v Praze i senátních volbách
Od 14 hodin je otevřen také volební štáb občanských demokratů v sídle strany v pražské Truhlářské ulici, kde budou výsledky sledovat i představitelé uskupení Spolu pro Prahu, jehož prostřednictvím se chce primátorem stát současný starosta deváté městské části Tomáš Portlík. Pochopitelně se očekává jeho osobní přítomnost ve štábu.
Mezi prvními dorazil po půl čtvrté odpoledne předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil, který samozřejmě doufá především v úspěch stranických kolegů v senátních volbách. Mohl by mu totiž zachovat setrvání ve funkci jednoho z nejvyšších ustáních činitelů.
15:35 - Do volebních štábů začali přicházet i lídři stran
Lídři významných politických uskupení začali v sobotu odpoledne dorážet do svých volebních štábů, kde společně se spolustraníky sledovali první přicházející data ze sčítání hlasů.
Krátce po třetí hodině odpolední dorazil do štábu KDU-ČSL v Orlovně ve Šlapanicích u Brna předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v letošních volbách usiluje o senátorské křeslo ve vyškovském volebním obvodu.
Rušno bylo odpoledne také ve štábu Motoristů na pražské Malé Straně, kam dorazil předseda strany a vicepremiér Petr Macinka. Šéf hnutí vyjádřil spokojenost s průběhem předvolební kampaně v regionech a uvedl, že zpětná vazba od voličů během jeho posledních výjezdů byla velmi pozitivní, a proto s napětím očekává finální volební účtování.
15:18 - Hodinu po konci voleb se účast pohybuje pod 50 procenty
Český statistický úřad zveřejnil první průběhová data z právě probíhajícího sčítání hlasů. Hodinu po uzavření volebních místností, tedy v 15:00, evidovali statistici zpracované výsledky u komunálních voleb ze 466 okrsků, což představovalo 8,68 procenta ze všech okrsků s dosavadní volební účastí na úrovni 48,89 procenta.
V případě voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR měla v tuto dobu zpracovanou data ze 42 okrsků, což odpovídalo 3,64 procenta okrsků při průběžné volební účasti 46,33 procenta. Sčítání v dalších okrscích po celé zemi nyní postupně nabírá na obrátkách.
14:52 - Sčítání hlasů je v plném proudu, první výsledky zveřejněny
První oficiální výsledky letošních komunálních voleb byly Českým statistickým úřadem zveřejněny již ve 14:30, tedy pouhých třicet minut po uzavření volebních místností. Data dorazila celkem ze tří menších obcí, čímž se celé zpracování posunulo o jednu minutu rychleji ve srovnání s minulými obecními volbami před čtyřmi lety.
Mezi prvními obcemi, kde okrskové komise dokončily sčítání hlasů a odeslaly data ke zpracování, figuruje například Čermná na Domažlicku. V této obci měli voliči na výběr jedinou kandidátní listinu, kterou představovalo Sdružení nezávislých kandidátů, což výrazně zjednodušilo a uspíšilo celý proces kontroly a odevzdání zápisu.
Rychlé zveřejnění prvních okrsků odstartovalo vlnu postupného náběhu dat do systému Českého statistického úřadu. Sčítání v tisících dalších okrsků po celé republice nicméně bude pokračovat celé odpoledne a v mnoha případech se na kompletní výsledky větších měst či senátních obvodů počká až do večerních nebo nočních hodin.
Volební účast se krátce před uzavřením místností pohybovala kolem 40 procent. Bude tedy pravděpodobně podobná jako při posledních komunálních volbách.
14:46 - Do štábů přichází první politici
Pirátský volební štáb v Trojském pivovaru v sousedství pražské zoologické zahrady se zaplňuje lidmi jen pozvolna. Zatím dorazili zejména novináři, kteří si na přední politiky opoziční strany budou muset počkat. Jak jsme se dozvěděli, známé stranické osobnosti začnou přicházet až později odpoledne, konkrétně po 17. hodině.
Jako první by měl dorazit předseda strany Zdeněk Hřib, který v minulosti opakovaně uspěl v Praze a úspěšně působil ve vedení hlavního města. Navázat na něj se pokouší Tereza Nislerová, letošní pirátská kandidátka na primátorku. Její příchod se očekává v 17:15. Ve štábu by se dnes měli objevit i bývalý dlouholetý předseda strany Ivan Bartoš či výrazná poslankyně Olga Richterová.
Lidovci mají celostátní štáb ve Šlapanicích u Brna, kam má jihomoravský hejtman Jan Grolich dorazit každou chvíli. Naopak do štábu Motoristů dorazil jako první ministr pro sport Boris Šťastný.
14:32 - Volby byly podle policie klidné
Po uzavření volebních místností a oficiálním ukončení hlasování vydala Policie České republiky závěrečné hodnocení celého volebního víkendu. Podle policejního vyjádření proběhla bezpečnostní opatření bez vážnějších incidentů a celé volby se nesly v klidném duchu.
Policisté sice v průběhu pátku a soboty přijali několik podnětů a oznámení ohledně možného narušení veřejného pořádku nebo drobných prohřešků proti pravidlům kampaně, nicméně v žádném případě nešlo o události, které by jakkoliv ohrozily nebo ovlivnily celkový průběh voleb do obecních zastupitelstev a Senátu.
S koncem volebního aktu tak bezpečnostní složky své hlídkové opatření úspěšně uzavřely a dohled nad veřejným pořádkem se v současnosti soustředí již jen na závěrečnou fázi spojenou s bezpečným průběhem sčítání hlasů.
14:10 - Piráti se bez Hřiba pokusí zopakovat úspěch v Praze
Zatímco volební místnosti se ve 14:00 po dvoudenním hlasování na celém území republiky uzavřely, otevírají se nejen v Praze volební štáby, kde budou politici společně s novináři sledovat sčítání hlasů a čekat na definitivní výsledky voleb. Redaktoři webu EuroZprávy.cz se právě na jednom takovém místě nacházejí. V Trojském pivovaru nedaleko pražské zoologické zahrady se scházejí Piráti.
Stranu, která je aktuálně součástí sněmovní opozice vůči Babišově vládě, čeká velká zkouška především právě v hlavním městě, kde se po dobu dvou funkčních období podílí na vedení města. Oproti předchozím volbám ale museli pražští Piráti vyměnit lídra, protože Zdeněk Hřib, jenž byl nejdříve primátorem a následně náměstkem primátora pro dopravu, se stal předsedou strany a přesunul se do celostátní politiky. Tentokrát tak kandidátku vede Tereza Nislerová. Přítomní lidé jsou pochopitelně v napětí, jak se straně v Praze vedlo tentokrát. Konkurence totiž byla značná.
14:00 - Volby skončily, sčítání hlasů začalo
Členové komisí, kteří mají za sebou čtrnáct hodin nepřetržitého dohledu nad řádným průběhem volebního dne, přistoupili k rozpečetění zapečetěných uren a vysypání obálek. Teprve v těchto chvílích se z oficiálních záznamů a hlasovacích lístků začíná odhalovat budoucí politické složení radnic a magistrátů v tisících obcí i jména nových zákonodárců horní komory parlamentu.
Samotný proces vyhodnocování je mimořádně náročný zejména u komunálních voleb, které se vyznačují jedním z nejkomplikovanějších systémů v zemi. Voliči totiž mohli křížkovat nejen celé strany, ale také vybírat jednotlivce napříč různými kandidátními listinami, což komisařům ukládá povinnost postupovat při kontrole a sčítání s maximální pečlivostí.
Po dokončení kontroly a sečtení hlasů pro jednotlivá uskupení i kandidáty musí komise sepsat oficiální zápis o průběhu a výsledku hlasování. Tento dokument stvrdí svými podpisy všichni členové, načež následuje zapečetění veškeré volební dokumentace a její bezpečné předání příslušnému obecnímu úřadu.
Zpracování dat probíhá souběžně v zabezpečeném elektronickém systému Českého statistického úřadu, který je přísně oddělený od veřejné internetové sítě. Odtud jsou průběžně odesílány souhrnné výsledky do centrální databáze, odkud je přebírají čekající novináři a široká veřejnost sledující volební vývoj.
První předběžné výsledky z nejmenších volebních okrsků s nízkým počtem voličů se začnou objevovat již během první hodiny po uzavření místností. Zpracování dat z velkých měst a náročnějších volebních obvodů však potrvá delší dobu a kompletní výsledky budou známy v průběhu dnešního večera.
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Zdroj: Jan Hrabě