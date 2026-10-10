Kupka řekl, co bude ODS považovat za volební úspěch

Občanským demokratům se podle průzkumů zatím nedaří odrazit k lepším zítřkům, ale náladu mohou výrazně ovlivnit říjnové volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu. Vnímá to i předseda strany Martin Kupka, který odpoledne dorazil do volebního štábu a prozradil, co bude považovat za úspěch.
Kupka se do čela strany dostal na začátku letošního roku, kdy definitivně skončila dlouhá éra Petra Fialy, jenž občanské demokraty vrátil do Strakovy akademie. Vedení definitivně opustil po prohraných parlamentních volbách. Na uvolněné místo nastoupil muž, který byl členem Fialovy vlády. Konkrétně vedl ministerstvo dopravy. V minulosti byl dlouhá léta starostou Líbeznic, kde ho voliči našli na kandidátce i letos.
Novináře přítomné ve stranickém sídle ODS v Truhlářské ulici v centru Prahy však budou daleko více zajímat výsledky v senátních volbách a ve velkých městech. Nynější předseda si to dobře uvědomoval a reflektoval to v krátkém vyjádření při příchodu do volebního štábu, kam dorazil po 16. hodině.
Kupka nejprve odlehčil atmosféru, když zmínil, že si byl zaběhat. "Důležité je, abychom obhájili pozice v Senátu," nechal se slyšet s tím, že za úspěch by považoval, kdyby straničtí kolegové opět získali pět senátorských mandátů. Od místopředsedy Karla Haase zaznělo, že méně než pět senátorů už by se bralo jako neúspěch.
Šéf občanských demokratů také vyjádřil podporu Tomáši Portlíkovi, který v čele uskupení Spolu pro Prahu kandidoval na pražského primátora. "Přeju si, aby dokázal utvořit demokratickou koalici," prohlásil exministr dopravy.
Kupka okomentoval i průběžnou volební účast, která se bude měnit až do okamžiku, kdy skončí sčítání hlasů ve všech městech a obcích. Kdyby účast překonala 50 procent, byla by to podle jeho slov dobrá zpráva o stavu české společnosti.
Předseda občanských demokratů se však musí mít na pozoru. Straničtí kolegové totiž i s ohledem na celostátní průzkumy preferencí čelí dotazům, zda je Kupka tím pravým politikem, který má pozvednout ODS. Například předseda Senátu Miloš Vystrčil se ho dnes zastal, když řekl, že nehodlá někoho odsuzovat po necelém roce ve funkci.
Uvidí se však, jaká bude v sídle opoziční strany nálada ve večerních hodinách, až bude jasné, jak komunální a senátní volby. Nikdo teď asi nemůže vyloučit, že se pod Kupkou židle nakonec zatřese.
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Zdroj: Libor Novák