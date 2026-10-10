Kupka chce Vystrčila i nadále v čele Senátu. Portlík prozradil povolební plán

Občanští demokraté vpodvečer poprvé komentovala výsledky komunálních a senátních voleb. Předseda strany Martin Kupka kladl důraz na úspěchy v některých městech a postupy kandidátů do druhého dějství boje o Senát. Podpořil také případné pokračování Miloše Vystrčila v pozici předsedy horní komory parlamentu.
Kupka předstoupil před novináře společně s exministry Janou Černochovou a Janem Lipavským či poslancem Markem Bendou. Ke slovu se však kromě stranického šéfa dostali jen předseda senátu Vystrčil a kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík. Bývalý ministr dopravy na úvod pozitivně ohodnotil zvýšení volební účasti.
Předseda občanských demokratů nejprve komentoval výsledky senátních voleb. Podle jeho slov ukazují, že lidé vnímají Senát jako pojistku demokracie. Devět kandidátů navržených ODS v druhém kole označil za úspěch. Potěšil ho i fakt, že opoziční strany si nejspíš zachovají většinu v početně menší z parlamentních komor. Připojil proto jasný apel. "Ještě není dobojováno, bude záležet i na výsledku druhého kola. Chci poprosit všechny, aby přišli volit," vzkázal.
Kupka po půl sedmé vpodvečer nechtěl komentovat výsledky ve velkých městech, protože bylo sečteno jen několik málo procent hlasů. Vyzdvihl každopádně úspěch stranických kolegů v několika městech, konkrétně v Jihlavě, Teplicích či Znojmě.
K apelu ohledně účasti ve druhém kole senátních voleb se připojil i předseda horní parlamentní komory. "Osobně znám velký počet senátních kandidátů, i z ostatních opozičních stran. Voliči hlasují podle toho, kým ten člověk opravdu je, nikoliv podle reelů na sociálních sítích," zdůraznil na tiskové konferenci.
Vystrčilovo pokračování v čele Senátu zároveň podpořil stranický šéf. "Miloš Vystrčil v roli předsedy Senátu funguje skvěle, měl by i nadále být jedním z nejvyšších ústavních činitelů," pronesl Kupka.
Místopředseda strany Portlík se nechal během brífinku slyšet, že je s dosavadním výsledkem spokojen. Odhalil také, jak bude postupovat, až bude sečteno sto procent hlasů. "První schůzku budeme mít se Starosty a pak se budeme rozhodovat dál," sdělil novinářům, které zajímalo, zda je v Praze možná spolupráce ODS s ANO. Kupka označil takovou otázku za zbytečnou, protože by mělo být možné složit koalici s jinými partnery.
Občanští demokraté tedy hodnotí průběžné výsledky veskrze pozitivně, ačkoliv je jasné, že finální dojem zásadně ovlivní výsledek hlasování na pražský magistrát.
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volby 2026 , Martin Kupka (ODS) , Miloš Vystrčil (ODS) , ODS , Tomáš Portlík
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Zdroj: Libor Novák