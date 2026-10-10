OBRAZEM: Nakopneme to, slibují Piráti. Volby sledují v sousedství pražské ZOO

Piráti se v sobotu odpoledne sešli v Praze, kde se posledních osm let podíleli na vedení města. Je však otázkou, zdali v hlavním městě dokážou zopakovat minulé úspěchy i s jiným lídrem, respektive lídryní. O hlasy voličů se ale samozřejmě ucházeli i v dalších koutech České republiky.
Piráti sezvali členy strany i novináře do Trojského pivovaru v sousedství pražské zoologické zahrady. Štáb se otevřel ve 14 hodin, ale některou z výrazných tváří opoziční strany byste na místě hledali marně. Známé stranické osobnosti daly dopředu na vědomí, že dorazí až později odpoledne, konkrétně po 17. hodině. Na místě to tak po uzavření volebních místností moc nežilo. Navzdory volebnímu mottu "Ať to tu žije!" na propagačních materiálech.
Nejvíce se očekával příjezd předsedy strany Zdeňka Hřiba, pro kterého bývaly komunální volby těmi nejdůležitějšími. Dvakrát v nich uspěl jako lídr pražské kandidátky, takže mohl následně působit na magistrátu ve významných rolích primátora a náměstka primátora pro dopravu. Po konci Ivana Bartoše pak zaujal jeho místo v čele strany a přesunul se do celostátní politiky. Od loňských parlamentních voleb je poslancem.
Piráti se tak dnes mohou dozvědět, že tahounem jejich pražských volebních úspěchů byl právě Hřib. Brzy odpoledne ale ještě mohli věřit, že jim dost hlasů přinese i letošní kandidátka vedená ženou, konkrétně Terezou Nislerovou. Jasno bude až za několik hodin, protože sčítání hlasů v komunálních volbách není jednoduché a vleče se.
Nejde však pouze o Prahu. Piráti chtějí uspět a "nakopnout" i další obce a města po celé republice. Zajímavé kandidáty nasadili také do senátních voleb, ačkoliv v horní parlamentní komoře dlouhodobě nemají velké zastoupení. Letos se to může změnit.
Aktualizováno před 23 minutami
Online Volby přinesly těsný souboj v Praze a zásadní zvrat v Ústí, ve Žďáru rozhodl jediný hlas
Související
Online Volby přinesly těsný souboj v Praze a zásadní zvrat v Ústí, ve Žďáru rozhodl jediný hlas
Starostové nechtěli úspěch v Praze zakřiknout. Naše vize má šanci, řekl Rakušan
volby 2026 , Piráti , volby
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 23 minutami
Online Volby přinesly těsný souboj v Praze a zásadní zvrat v Ústí, ve Žďáru rozhodl jediný hlas
před 26 minutami
V senátních volbách ve Žďáru nad Sázavou rozhodl jediný hlas
před 44 minutami
Starostové nechtěli úspěch v Praze zakřiknout. Naše vize má šanci, řekl Rakušan
před 45 minutami
Souboj o Prahu míří do finále. STAN směřuje k vítězství, Piráti ztrácí, Macinka neskrývá zklamání
před 1 hodinou
Začala 14. řada StarDance. Eben s Kostkovou potvrdili konec, nejlepší tanec předvedl Dyk
před 1 hodinou
Zůstáváme nejsilnější politickou silou v zemi, v Praze proti mně budují nenávist, prohlásil Babiš po volbách
před 1 hodinou
Výsledky voleb přinesly dramatické zvraty. Metropole dál sčítají, někteří kandidáti mají o Senátu jasno
před 2 hodinami
Hnutí ANO ztrácí baštu v Ústí nad Labem
před 3 hodinami
Překvapivé volební zvraty: Kuba slaví úspěch s Naše Česko, Čunek post neobhájil
před 3 hodinami
Okamura přiznal zklamání z neúspěchu SPD v senátních volbách
před 3 hodinami
Volby v Praze: O vítězství se pere Spolu pro Prahu se STAN. ANO až čtvrté
před 4 hodinami
Kupka chce Vystrčila i nadále v čele Senátu. Portlík prozradil povolební plán
před 4 hodinami
Volby 2026: Sečteny přes tři čtvrtiny hlasů. Objevují se první výsledky z metropolí
před 4 hodinami
Grolich a řada dalších kandidátů na senátory uspěje už v prvním kole, odhaluje sčítání
před 5 hodinami
Jsme nejsilnější opozicí a největší konkurent hnutí ANO, prohlásil po volbách Rakušan
před 5 hodinami
Macinka a Turek slaví ve štábu Motoristů první mandát v Černoučku
před 5 hodinami
Sečteno 60 procent hlasů. Ve volbách propadla lavice a SPD, míní politolog
před 6 hodinami
Kupka řekl, co bude ODS považovat za volební úspěch
před 6 hodinami
Volby 2026: Polovina okrsků sečtena, po místních sdruženích vedou z vládních stran nadále lidovci
před 6 hodinami
Axios: Trumpova dohoda s Putinem je reakcí na to, že Kyjev nezastavil útoky na rafinérie
Americká diplomacie se podle webu Axiox dostala do ostrého sporu s ukrajinským vedením poté, co prezident Donald Trump dojednal dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně obchodu s motorovou naftou. Rozhodnutí americké administrativy padlo v reakci na to, že ukrajinská strana ignorovala opakované výzvy ze strany Spojených států k zastavení útoků na ruské ropné rafinérie.
Zdroj: Libor Novák