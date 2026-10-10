Do volebních štábů začali přicházet i lídři stran

Lídři významných politických uskupení začali v sobotu odpoledne dorážet do svých volebních štábů, kde společně se spolustraníky sledovali první přicházející data ze sčítání hlasů.
Krátce po třetí hodině odpolední dorazil do štábu KDU-ČSL v Orlovně ve Šlapanicích u Brna předseda lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v letošních volbách usiluje o senátorské křeslo ve vyškovském volebním obvodu.
Ve šlapanickém zázemí panovala od počátku uvolněná atmosféra, kde se hejtman pozdravil s řadou hostů i podporovatelů. Mezi přítomnými byl například senátor a režisér Břetislav Rychlík nebo písničkář Pavel Helan, autor lidovecké volební písně s názvem „Ty, hejtmane“, jehož příchod doprovázely odlehčené poznámky spolustraníků.
Rušno bylo odpoledne také ve štábu Motoristů na pražské Malé Straně, kam dorazil předseda strany a vicepremiér Petr Macinka. Šéf hnutí vyjádřil spokojenost s průběhem předvolební kampaně v regionech a uvedl, že zpětná vazba od voličů během jeho posledních výjezdů byla velmi pozitivní, a proto s napětím očekává finální volební účtování.
Do svého sídla dorazil rovněž předseda hnutí SPD a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Představitelé hnutí využívali při příchodu do budovy oddělený vchod mimo hlavní novinářské prostory, přičemž vedení naplánovalo brzké oficiální vystoupení s prvním zhodnocením volební účasti a průběžných výsledků pro přítomné zástupce médií.
Související
První výsledky senátních voleb ukazují dominanci ANO a STAN
Za žalobu si může vláda sama. Opozice se ve sporu s koalicí postavila za Pavla
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 4 minutami
Online Komunální volby 2026: Čtvrtina okrsků sečtena, ze sněmovních stran vyhrávají lidovci, v Senátu dominuje ANO
před 15 minutami
První povolební reakce politiků: Motoristům stačí i jeden zastupitel, STAN chce zastoupení ve všech městech
před 34 minutami
Čtvrtina okrsků sečtena. V komunálních volbách vyhrávají ze sněmovních stran lidovci, v senátních ANO
před 49 minutami
První výsledky senátních voleb ukazují dominanci ANO a STAN
před 1 hodinou
Do volebních štábů začali přicházet i lídři stran
před 1 hodinou
Hodina od konce voleb: První data ukazují na účast pod 50 procenty
před 1 hodinou
Kraje hlásí první sečtené obce. Nejrychleji se sčítá tam, kde je jediná kandidátka
před 1 hodinou
Komunální volby: Sčítání hlasů je v plném proudu, první výsledky zveřejněny
před 2 hodinami
Začal druhý den voleb. Zatím nehlasovala ani polovina voličů
před 2 hodinami
Kolik stojí komunální volby? Náklady šplhají k jedné miliardě
před 3 hodinami
V jedné české obci lidé k volbám nejdou. Správu převezme ministerský úředník
před 5 hodinami
Trump čelí po oznámení dohody s Putinem kritice ze světa i z řad zákonodárců
před 6 hodinami
Trump zkritizoval Norsko za rozhodnutí udělit Nobelovu cenu za mír někomu, o kom nikdy neslyšel
před 7 hodinami
Lidé dnes v minimálně jednom případě zvolí senátora
před 7 hodinami
Trump zmírnil sankce proti Rusku, nakoupí od něj miliony tun nafty. Dar Putinovi, reaguje Zelenskyj
před 9 hodinami
Počasí v příštím týdnu. Deštník se bude hodit, naznačuje předpověď
Aktualizováno včera
Komunální volby mají první den za sebou. Nakonec volil i prezident Pavel
včera
Tramvaje dočasně nahradí autobusy. O víkendu začne velká výluka v Praze
včera
Proti Anglii ve Wembley neměli Češi žádnou šanci. Prohru odstartoval Coufalův vlastňák
včera
Vražda dítěte na Semilsku. Policie odhalila a zadržela matku, hrozí výjimečný trest
Policie se domnívá, že po necelém měsíci objasnila vraždu dítěte, jehož tělo se našlo v popelnici v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Kriminalisté obvinili matku zesnulého novorozence. Ženě hrozí až výjimečný trest.
Zdroj: Jan Hrabě