Financování veřejnoprávních médií, demonstrace na pražské Letné a financování krajů patřily k hlavním tématům diskusního pořadu Za pět minut dvanáct, v němž vystoupili senátor, hejtman Jihomoravského kraje a předseda lidovců Jan Grolich, senátorka a bývalá hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO a předseda hnutí Naše Česko a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.
Nejprve se diskuze stočila k demonstraci na Letné. Podle Grolicha je vzhledem k rozsahu protestů vysoce pravděpodobné, že se mezi lidmi v ulicích pohybovali i voliči hnutí ANO, kterým se nelíbí směřování jejich hnutí ve vládě v koalici s SPD a Motoristy sobě, což podle něj vytváří tlak na premiéra Andreje Babiše a otevírá prostor pro kompromisy.
Hlavním bodem protestů je změna způsobu financování České televize a Českého rozhlasu. Martin Kuba v pořadu uvedl, že hnutí ANO v této otázce podle něj ustoupilo hnutí SPD, a označil tento krok za nešťastný s tím, že situace nyní dobíhá a vládní strana si úplně neví rady, jak s ní naložit.
Mračková Vildumetzová v reakci zdůraznila, že hnutí ANO mělo ve svém programu kontrolu veřejnoprávních médií ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Právě schválení této kontroly označila za nejdůležitější první krok, protože podle ní v současnosti nelze ověřit, zda veřejnoprávní média hospodaří hospodárně, či nikoli.
Grolich naopak upozornil, že vláda podle něj k celé věci přistupuje jako k salámu, který se postupně krájí. Kritizoval postup, který přirovnal ke slovenskému scénáři, kdy se nejprve zruší poplatky a teprve poté se začnou odebírat finanční prostředky s dopadem na obsah vysílání.
Mračková Vildumetzová připustila, že v legislativním procesu je ještě velký prostor pro úpravy a konečná podoba zákona může být nakonec zcela odlišná od dosavadního návrhu. Uvedla, že se premiér jasně vyjádřil v tom smyslu, že ve druhém čtení bude dostatek prostoru pro předložení jednotlivých pozměňovacích návrhů.
Podle Martina Kuby se už debata o samotném způsobu financování veřejnoprávních médií vytrácí a nahrazuje ji celková atmosféra, kterou vláda vytváří. Jako příklad poukázal na oslavy 17. listopadu a označil za absurdní postoj ministra kultury Oty Klempíře za hnutí AUTO, podle něhož oslava tohoto svátku na místě, kde se události odehrály, nesplnila dotační podmínky a nedostane peníze.
Hejtman Jihočeského kraje v závěru svého vystoupení dodal, že celá tato diskuse je skutečně více o stylu vládnutí než pouze o tom, zda se veřejnoprávní média budou hradit ze státního rozpočtu, či nikoli.
Související
Opoziční lídři chtějí jednat s Babišem. Jde jim o ČT a Český rozhlas
Bude stávka, oznámili lidé z ČT a ČRo. Může za to dnešní vývoj ve Sněmovně
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Stokrát silnější než jakákoli válečná loď? Plány na bitevní lodě třídy Trump naráží na tvrdou realitu
před 1 hodinou
Vláda nejprve zruší televizní poplatky, pak změní obsah, varuje Grolich
před 3 hodinami
Babiš doufá, že konec televizních a rozhlasových poplatků nastane nejpozději 1. července
před 4 hodinami
Ukrajinský dron zasáhl ve finských vodách ruskou loď
před 5 hodinami
Akcie společnosti Anthropic se po raketovém růstu propadly, klesá i Meta, Amazon nebo Apple
před 7 hodinami
FT: Trump usiluje o uzavření mírem mezi Ruskem a Ukrajinou dříve, než Kongres převezmou demokraté
před 8 hodinami
Dánská policie zmařila pokus ruských zpravodajských služeb o atentát na americko-ukrajinského rappera
před 9 hodinami
Trump označil Putina za přítele, Zelenskyj za vraha
před 11 hodinami
Putin o konec války nestojí, ochotu vyjednávat jen předstírá, myslí si evropští lídři
před 12 hodinami
Vývoz potravin i emise. Co obsahuje nová dohoda mezi EU a Británií?
před 13 hodinami
EU uzavřela se Spojeným královstvím dohodu o novém nastavení vztahů po brexitu
před 15 hodinami
Horská předpověď počasí na víkend. Podmínky už budou zimní
včera
Příčina smrti Patricka Stewarta je známá. Rodina zvolila neobvyklou kremaci
včera
Babiš jednal se šéfem ČT. Chudárek chce s politiky mluvit i nadále
včera
Nové video srážky vlaků v Praze. Jde o záběry z kabiny jednoho ze strojvedoucích
včera
Další policejní zásah ve škole. Aktivní střelec se v Příbrami nepotvrdil
včera
Ranní počasí může být nebezpečné. Platí nové varování meteorologů
včera
Pavel se domnívá, že ruské rakety mohou zasáhnout i Česko. Ozval se také Babiš
včera
Putin je unavený a chce dohodu, hlásal po schůzce Trump. Krátce na to Rusko rozpoutalo ničivý útok na Ukrajinu
včera
Nepřijeli jsme žebrat, vzkazují poslední den COP31 africké státy zemím, za něž nejsou největší tíhu oteplování
Bohaté země podkopávají proces, důvěru i důvěryhodnost klimatických konferencí Organizace spojených národů tím, že neplní své závazky vyplývající z pařížské dohody, prohlásili v pátek africtí ministři v turecké Antalyi. Předsedkyně Africké vyjednávací skupiny Zanetor Agyeman-Rawlingsová na tiskové konferenci v poslední oficiální den jednání summitu COP31 řekla, že delegáti nepřijeli žebrat, ale uplatnit nárok jménem svých obyvatel, kteří nesou hlavní tíhu lidské činnosti rozvinutých zemí a nyní mají nést náklady způsobem, o nějž nikdy nežádali.
Zdroj: Libor Novák