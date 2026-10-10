V jedné české obci lidé k volbám nejdou. Správu převezme ministerský úředník

Libor Novák

10. října 2026 13:21

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Martin Huf / INCORP images

V jedné z českých obcí zůstává volební místnost zavřená. V obci Slavníč na Havlíčkobrodsku se totiž nepodařilo sestavit žádnou kandidátní listinu. To z ní činí jediné místo v celém regionu, kde lidé o složení nové radnice včera ani dnes nehlasují.

Hlasování se neuskuteční kvůli neshodám mezi dosavadními zastupiteli. Situace vyvrcholila tím, že nikdo z místních obyvatel či politiků nepodal řádnou kandidátní listinu k blížícím se volbám. Volební místnost tak zůstává prázdná.

Důvody, proč dosavadní vedení obce odmítlo v politické práci pokračovat, jsou různé a odrážejí hluboké neshody uvnitř zastupitelstva. Místostarosta Michal Jůzl pro Český rozhlas uvedl, že funkci vykonával dvanáct let pouze proto, že nebyli jiní zájemci. Nyní se však rozhodl v této činnosti definitivně nepokračovat.

Otevřený spor mezi představiteli obce popsal také starosta Jan Korbela, který odmítl dál spolupracovat s lidmi prosazujícími sporná rozhodnutí. Jako příklad uvedl případ, kdy si jeden ze zastupitelů pořídil mobilní dům na pozemku, kde to územní plán neumožňuje. Ostatní členové zastupitelstva mu přesto schválili elektrickou přípojku.

Na tato obvinění reagoval zastupitel a zároveň starostův otec Josef Korbela, podle něhož schválená přípojka s mobilním domem nijak nesouvisí. Své počínání obhajoval tím, že mu divočáci každoročně ničí úrodu brambor. Proto prý potřeboval na pozemku umístit ohradník, přičemž samotný mobilní domov stojí na jeho vlastním pozemku.

O tom, že v obci nakonec vůbec žádná kandidátka odevzdána nebyla, se přitom dozvěděl až z veřejných sdělovacích prostředků. Podobný scénář přitom není v této obci zcela novou záležitostí, protože komunální volby se zde nekonaly již v minulosti.

Obyvatelé Slavníče přišli o standardní termín voleb a k urnám zamířili až v dodatečném mimořádném termínu o rok později. Právě z tohoto mimořádného hlasování vzešlo i současné vedení obce. V následujícím období tak správu obce převezme úředník pověřený ministerstvem. Jeho kompetence budou ovšem omezené a nesmí činit žádná zásadnější rozhodnutí. 

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