Vondráček označil shromáždění na Letné za komerční demonstraci

Poslanec Radek Vondráček (ANO) si v den konání velké demonstrace na Letenské pláni v Praze neodpustil kritiku Milionu chvilek pro demokracii. Podle někdejšího předsedy Sněmovny jde o komerční shromáždění.
Předseda sněmovního zahraničního výboru v Partii řekl, že dnešní demonstraci chybí obsah. Podle Vondráčka není změna financování veřejnoprávních médií důvodem k tak velkému protivládnímu shromáždění. "Je to projev nespokojenosti a frustrace části společnosti z toho, jak dopadly sněmovní volby," konstatoval.
Poslanec vládního hnutí ANO zdůraznil, že respektuje právo občanů vyjádřit nespokojenost. Kriticky se ale vyjádřil na adresu pořádajícího spolku Milion chvilek pro demokracii. "Těžko ale skousávám, že jde o komercionalizaci. Je to demonstrace na klíč," řekl.
Do Vondráčka se v pořadu opřel jeden z opozičních lídrů, konkrétně šéf hnutí STAN Vít Rakušan. "Máme chtít debatu namísto nálepkování," prohlásil předseda subjektu, který je aktuálně největším vyzyvatelem hnutí ANO.
Milion chvilek pořádá nedělní demonstraci na Letenské pláni v reakci na nedávné noční hlasování poslanců, kteří poslali novelu zákona upravující financování České televize a Českého rozhlasu do druhého čtení. Podle spolku jde o vyvrcholení nebezpečného vzorce. "Od zpochybňování nezávislé justice přes kádrování novinářů, útoky na kulturu až po ignorování odborníků a občanské společnosti," konstatovali pořadatelé shromáždění.
Babišova vláda bude na akci vyzvána, aby stáhla příslušný zákon, přestala ohýbat demokratická pravidla a nabídla skutečný dialog. "Letenská pláň je pro vládu tím nejjasnějším zrcadlem. V neděli 15. listopadu ukážeme, že si Českou republiku nenecháme měnit v soukromou firmu nebo autoritářský skanzen," vzkázali organizátoři.
Podle dostupných informací se mají na pódiu objevit například herec Ivan Trojan, herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák, zpěvák a hudebník David Koller, slovenská režisérka a scénáristka Tereza Nvotová či kapela Tata Bojs.
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Radek Vondráček (ANO) , Vít Rakušan (STAN) , demonstrace na Letné (21.3.2026)
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Zdroj: Lucie Žáková