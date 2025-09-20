Zrušení zákazu ruských médií? Vondráčkovy výroky mě nezajímají, řekl Babiš Politicu

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš reagoval na spekulace o tom, že by v případě volebního vítězství zrušil zákaz sankcionovaných ruských médií. Prohlásil, že s něčím takovým nepočítá a jde o „naprostý nesmysl.“

Náměstek ANO Radek Vondráček na konferenci minulou sobotu naznačil, že by mohlo dojít k odblokování ruských kanálů, ale od svého prohlášení později ustoupil. Na to reagoval Andrej Babiš v prohlášení pro Politico, ve kterém řekl, že ho Vondráčkovy výroky nezajímají.

„Já jsem to ani neposlouchal. Ale rozhodně nic takového neplánujeme, ani nepodporujeme. Je to naprostý nesmysl. Pokud se někdo snaží prosazovat takové nesmyslné myšlenky, rozhodně to nebude v hnutí ANO,“ uvedl Babiš. 

Liberální strany se obávají, že v případě, že Babiš vyhraje říjnové volby, se Praha připojí k Budapešti a Bratislavě a vytvoří tak v srdci Evropy proruský blok. S tím se Babiš snaží bojovat svými prohlášeními.

Ruská média, včetně stanic RT, Sputnik, Russia 24, RTR Planeta a TV Centre, byla v rámci sankcí EU zakázána po ruské invazi na Ukrajinu na začátku roku 2022.

Radek Vondráček přitom na panelové diskusi pořádané Organizací pro obranu svobody slova tvrdil, že „zákazy jsou v dnešní době prostě hloupé“. Babiš ale trvá na tom, že hnutí ANO nemá v úmyslu žádný zákaz zrušit. 

Další zprávy