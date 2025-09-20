Šéf hnutí ANO Andrej Babiš reagoval na spekulace o tom, že by v případě volebního vítězství zrušil zákaz sankcionovaných ruských médií. Prohlásil, že s něčím takovým nepočítá a jde o „naprostý nesmysl.“
Náměstek ANO Radek Vondráček na konferenci minulou sobotu naznačil, že by mohlo dojít k odblokování ruských kanálů, ale od svého prohlášení později ustoupil. Na to reagoval Andrej Babiš v prohlášení pro Politico, ve kterém řekl, že ho Vondráčkovy výroky nezajímají.
„Já jsem to ani neposlouchal. Ale rozhodně nic takového neplánujeme, ani nepodporujeme. Je to naprostý nesmysl. Pokud se někdo snaží prosazovat takové nesmyslné myšlenky, rozhodně to nebude v hnutí ANO,“ uvedl Babiš.
Liberální strany se obávají, že v případě, že Babiš vyhraje říjnové volby, se Praha připojí k Budapešti a Bratislavě a vytvoří tak v srdci Evropy proruský blok. S tím se Babiš snaží bojovat svými prohlášeními.
Ruská média, včetně stanic RT, Sputnik, Russia 24, RTR Planeta a TV Centre, byla v rámci sankcí EU zakázána po ruské invazi na Ukrajinu na začátku roku 2022.
Radek Vondráček přitom na panelové diskusi pořádané Organizací pro obranu svobody slova tvrdil, že „zákazy jsou v dnešní době prostě hloupé“. Babiš ale trvá na tom, že hnutí ANO nemá v úmyslu žádný zákaz zrušit.
Související
OBRAZEM: Babiš nebyl sám. Nejvýraznější tváře ANO oslovovali voliče v Brně
Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají
Andrej Babiš , Radek Vondráček (ANO)
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Zrušení zákazu ruských médií? Vondráčkovy výroky mě nezajímají, řekl Babiš Politicu
před 1 hodinou
Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4
před 2 hodinami
Venezuela chce USA demonstrovat sílu. Zahájila cvičení s ruskou technikou
před 3 hodinami
Víkendové počasí může lákat i k návštěvě lesa. Houbám se má dařit
včera
Metro znovu ochromí víkendová výluka. Opravy na Florenci pokračují
včera
Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci
včera
FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem
včera
Kolaps to prý nebyl. Kontroverzní ministryně Šimkovičová skončila v nemocnici
včera
Dva lidé nepřežili nehodu na Uherskohradišťsku. Řidič nadýchal
Aktualizováno včera
Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
včera
Zase se řeší covid. Za den přibylo v Česku i více než tisíc případů nemoci
včera
Rodiče ho odvedli do kanceláře šerifa. Jak se Robinson přiznal k vraždě Charlieho Kirka?
včera
Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu
včera
Bývalý šéf MI6: Nejsou žádné důkazy, že by chtěl Putin na Ukrajině mír
včera
CNN: Vědci jsou na stopě přelomovému objevu. Možná našli planetu s atmosférou
Aktualizováno včera
Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova
včera
Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“
včera
Úmysl, nebo omyl? Ruské drony nad Polskem i týden po incidentu tříští Západ
včera
Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA
včera
Letní počasí se ještě jednou vrací. Po víkendu bude zase všechno jinak
Je to tady. Do konce týdne bude v Česku panovat babí léto, maximální teploty budou atakovat třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Po víkendu však nastane výrazná změna počasí.
Zdroj: Jan Hrabě