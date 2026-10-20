Z TOP 09 přechází k lidovcům desítky členů. Havel se kvůli tomu pustil do Grolicha

Předseda krajského výboru TOP 09 v Jihomoravském kraji Marek Sovka v úterý oficiálně oznámil svůj odchod ze strany s tím, že hodlá vstoupit do KDU-ČSL a přidat se k týmu jihomoravského hejtmana a předsedy lidovců Jana Grolicha. Společně se Sovkou opouští řady jihomoravské organizace TOP 09 přibližně tři desítky členů, z nichž část se rovněž chystá posílit lidoveckou základnu v regionu.
Vedení TOP 09 označilo tento koordinovaný krok za dlouhodobě připravovanou akční iniciativu jihomoravských lidovců. Celostátní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel prohlásil, že odchody a příchody členů jsou běžnou součástí politického života, nicméně v tomto případě šlo o cílený manévr ze strany šéfa lidovců. Podle Havlových informací navíc Grolich zkoušel přetáhnout členy TOP 09 i v dalších regionech, konkrétně v Olomouckém a Zlínském kraji, tam však se svými nabídkami neuspěl.
Ostrá kritika na adresu lidoveckého předsedy zazněla také od vedení strany. První místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil jednání Jana Grolicha za krok, který zásadním způsobem poškozuje vzájemnou důvěru. Prohlásil, že jde o medvědí službu, kterou předseda lidovců dělá v budoucí spolupráci opozičních stran. Z vyjádření klíčových politiků TOP 09 přitom jasně vyplynulo, že vztahy obou stran ve Sněmovně může Grolichovo přetahování členů k lidovcům výrazně poznamenat.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zároveň zdůraznil, že podobné praktiky narušují jednotu opozičního bloku. Upozornil, že aktivní lanaření straníků je v přímém rozporu s tím, po čem volají voliči i občanská společnost shromážděná na velkých protestech na Letné či Staroměstském náměstí, kde lidé požadují spojenectví a společný postup s cílem porazit Andreje Babiše. Ve svém vyjádření dodal, že orel much nechytá a opozice by se měla soustředit na vyšší cíle než na vnitřní přetahování jednotlivých členů.
Havel zároveň odmítl interpretaci, že by odchod skupiny členů z jižní Moravy znamenal plošný exodus či destabilizaci strany. Ujišťoval, že žádné informace o dalších případných přeběhlících ke KDU-ČSL v jiných částech republiky nemá. Odchod zhruba třiceti lidí z jihomoravské organizace vnímá jako lokální záležitost, i když přiznal, že dopad na parlamentní i regionální koaliční vztahy bude předmětem dalších náročných jednání.
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Zdroj: Libor Novák