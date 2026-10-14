Ženíšek navrhuje vznik nového Spolu. Exministr předložil argumenty

Bývalý ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09), který působil ve Fialově vládě, vyzval opoziční strany po komunálních volbách ke spolupráci, jakou v dřívějším období představoval projekt Spolu. Ženíšek se domnívá, že by takový volební blok porazil hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.
"Já to klidně řeknu nahlas, i když mám pocit, že se to mnozí bojí vyslovit. SPOLU byl skvělý projekt," spustil Ženíšek na sociální síti X. "Dokázal spojit přesně ty názory, hodnoty a osobnosti, které k sobě patří. A jsem přesvědčený, že kdyby pokračoval a dál se rozvíjel, postupně by kolem sebe nabaloval další a další lidi," vyslovil svůj pohled na věc.
TOP 09 podle jeho slov v komunálních volbách obstála. "Někteří z opozice dokonce posílili. Ale vládní koalice jako celek utrpěla porážku. A snaha všelijak to přebalovat a tvářit se, že je všechno vlastně v pořádku, už působí trochu komicky. Mně to ale nestačí. Já nechci jen slavit, že jedna strana získala o pár mandátů víc. Já chci skutečnou změnu," vzkázal exministr.
Ženíškovi se nelíbí zahraniční či rozpočtová politika Babišovy vlády. "A nechci se smířit s představou, že budeme další roky jen přihlížet, kritizovat a čekat, až to jednou nějak dopadne. A právě proto si myslím, že pravostředové síly musí znovu najít cestu k sobě. Ne kvůli funkcím, ne kvůli značkám, ale kvůli tomu, aby tady vůbec existovala silná a uvěřitelná alternativa," konstatoval.
Opoziční poslanec zmínil maďarský příklad, kde Péter Magyar dokázal od moci odstranit Viktora Orbána. Následně vyzval ke spolupráci.
"Tak si ještě párkrát hadříkem přeleštěme vlastní stranické značky, když je to potřeba. Ale pak už, prosím, vezměme rozum do hrsti. Dejme stranou ega, osobní ambice i malicherné spory a spojme se do silného bloku, který bude mít šanci opravdu změnit směřování téhle země," poznamenal bývalý člen vlády.
Ženíšek zdůraznil, že nejde o to, aby se jedna ze stran mohla pochlubit hezkým volebním výsledkem. "Mně jde o to, abychom dokázali tuhle vládu porazit a nabídnout lidem něco lepšího. Na tuhle proruskou vládu se už prostě nedá jen nečinně dívat. A jestli chceme změnu, musíme pro ni být ochotni udělat i něco víc než jen hájit vlastní logo," dodal.
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Marek Ženíšek (TOP 09) , top 09 , ODS , KDU - ČSL , Starostové a nezávislí (STAN)
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