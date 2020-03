Česko má 19 případů koronaviru. Celosvětově přes 100 000

Nový typ koronaviru se začal šířit z čínské provincie Wu-chan a nyní jeho výskyt na svém území potvrdilo už více než 80 zemí světa. Podle vědců z americké Univerzity Johnse Hopkinse, kteří epidemii sledují, překonal počet nakažených hranici 100.000. Valná většina (80.552) jich je v Číně, která má také nejvíce obětí (3042).

Po Číně nyní nejvíce nakažených hlásí Jižní Korea a Írán, v Evropě je nejpostiženější zemí Itálie. V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně. Dosavadní bilance tu činí 6593 případů infekce a 42 mrtvých. Soul dnes kritizoval Japonsko, že kvůli šíření koronaviru nařídilo povinné dva týdny karantény pro návštěvníky z Jižní Koreje. V odvetě nařídil stejné opatření pro lidi z Japonska.

V Íránu nemoci COVID-19 podlehlo 124 lidí a případů nákazy je 4747. Aby zastavil šíření nákazy, chce Teherán omezovat cestování mezi městy. V řadě muslimských zemí na Blízkém východě byly zrušeny páteční modlitby. Izrael k dnešnímu dni registruje 21 nakažených, na palestinském Západním břehu Jordánu jejich počet stoupl ze sedmi na 16.

V Evropě je ohniskem nákazy Itálie, kde podle aktuální bilance nemoci COVID-19 podlehlo 197 lidí a 4636 se jich koronavirem nakazilo. Své bilance infikovaných zvýšily dnes i Francie (na 613), Německo (na 639), Británie (na 163) i Španělsko (na 374). Francie ohlásila už devátou oběť nemoci z koronaviru, Španělsko pátou. První úmrtí oznámilo Nizozemsko, které eviduje 128 infikovaných. V Belgii stoupl počet nakažených na 109, ve Švýcarsku překonal hranici dvou set.

Žádnou oběť nemoci z koronaviru zatím neohlásilo Německo. Odborník na koronaviry Christian Drosten je ale přesvědčen, že na COVID-19 by v dlouhodobém horizontu mohlo zemřít až 280.000 Němců.

První případ nákazy oznámilo Slovensko. Podle premiéra Petera Pellegriniho 52letý muž nebyl v uplynulých dnech v žádné z rizikových zemí. V Itálii ale pobýval jeho syn. Pellegrini vybídl Slováky, aby nepodléhali panice. Není podle něj například důvod k nákupu velkého množství potravin. Slovensko ale jako opatření proti šíření nákazy zakáže od pondělí lety do Itálie a exkurze škol do zahraničí, uzavře nemocnice a věznice pro návštěvy.

Slovensko bylo poslední zemí takzvané visegrádské čtyřky, kde se koronavirus potvrdil. V minulých dnech už nákazu na svém území ohlásily Česko, Polsko i Maďarsko. Varšava ohlásila dnes pátého a Budapešť čtvrtého nakaženého. V maďarském hlavním městě pobýval nedávno 43letý muž, který se dnes stal prvním potvrzeným případem v Srbsku. Prvního nakaženého oznámily i Vatikán, Togo či Bhútán. V Peru se první případ potvrdil dnes u muže, který se vrátil z Evropy a byl mimo jiné v Česku. Šest nových případů oznámilo Rusko, a nakažených je tak v zemi 13.

Ministři zdravotnictví EU dnes vyzvali Evropskou komisi, aby urychleně zahájila společný nákup ochranných prostředků proti šíření koronaviru. Země by podle nich měly sdílet co nejvíce informací a koordinovat svá opatření. Ke spolupráci zemí v boji proti epidemii dnes vyzvala také Světová zdravotnická organizace (WHO).

Americký prezident Donald Trump schválil mimořádný finanční balíček v hodnotě 8,3 miliardy dolarů (186,5 miliardy korun) určený na boj proti epidemii koronaviru. Nemoci COVID-19 ve Spojených státech podlehlo už 14 lidí a přes 200 se virem infikovalo.

V Česku je potvrzených 18 případů nákazy koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří se od dnešní půlnoci vrátí z Itálie, musí tuto skutečnost oznámit bez osobního kontaktu lékaři. Lékařům ministerstvo podle premiéra Andreje Babiše nařídilo, aby u všech těchto lidí rozhodli o dvoutýdenní karanténě. Při porušení jejích pravidel hrozí pokuta až tři miliony korun. Podle vlády je aktuálně v Itálii asi 16.500 Čechů.

Akcie na světových trzích kvůli dopadům šíření koronaviru dál výrazně klesají. Ztráty mají hlavní asijské trhy, evropské akcie se propadly na téměř sedmiměsíční minimum. Investoři většinou za peníze z prodeje akcií nakupují zlato či státní dluhopisy nejbonitnějších zemí.

Německá letecká společnost Lufthansa a její dceřiné firmy kvůli šíření nového typu koronaviru seškrtají v příštích týdnech svůj letový plán až o polovinu. Opatření má utlumit finanční dopady poklesu poptávky.