Česko má 5952 nakažených, 138 lidí na koronavirus zemřelo

Vláda po úterním jednání podle vicepremiéra Karla Havlíčka zveřejní scénáře uvolňování restrikcí pro obchody a služby. Vláda chce také umožnit, aby nemocnice mohly dělat plánované operace a aby nezanedbávalo péči o lidi s jinými nemocemi. Prezident Miloš Zeman dnes ve velikonočním projevu vyzval k solidaritě a sounáležitosti.

Zeman v řeči vysílané po poledni Českou televizí zdůraznil, že se nechce věnovat ekonomice, politice ani epidemii koronaviru, ale naději. "Naše společnost samozřejmě není mrtvá, ale je zraněná, a my všichni bychom ji měli uzdravit," uvedl. Krátce před tím v pořadu Partie televize Prima uvedl, že je pro pokračování současného restriktivního způsobu boje s epidemií. Podle něj se neosvědčil liberálnější přístup, který k šíření nemoci covid-19 zaujaly některé jiné země, například Švédsko. Míní také, že Sněmovna měla umožnit prodloužit nouzový stav do 11. května. Prodloužení do 30. dubna znamená další schůzi a riziko nákazy poslanců, řekl Zeman.

Zdůraznil, že v současné krizi způsobené novým typem koronaviru nelze obětovat lidské životy kvůli ekonomickému růstu. Pomoci proti ekonomické krizi by podle něj umožnily garantované dlouhodobé úvěry podnikům, vyslovil se také pro investice do dopravy a výstavby bytů.

Havlíček dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že vláda nebude řešit ekonomickou situaci vyvolanou koronavirem zvýšením daní. Bude nutné restrukturalizovat rozpočet státní správy, uvedl. Podle něj bude přímá podpora podnikům činit 100 miliard korun, nepřímá podpora formou záruk 900 miliard.

Scénáře uvolňování restrikcí pro obchody a služby zveřejní vláda v úterý. "Přednese scénáře uvolňování. Počítá se s třemi vlnami, pokud tam nebudou nějaké komplikované, toxické segmenty. Jde o maloobchodní prodeje a služby," uvedl Havlíček. Mezi jednotlivými vlnami by podle něj mohly být týdenní či desetidenní odstupy. V prvních týdnech v květnu by mohlo být téměř vše otevřené, ale samozřejmě s ohledem na vývoj šíření nákazy, dodal.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v ČT řekl, že uvolňovat protiepidemická opatření vláda přestane v případě, že lidí infikovaných koronavirem začne přibývat tempem kolem 400 za den. Určitý nárůst počtu infikovaných očekává po příští sobotě a neděli kvůli porušování disciplíny v dodržování protiepidemických opatření o velikonočním volnu. Policie dnes na twitteru uvedla, že lidé v první polovině prodlouženého velikonočního víkendu porušovali opatření proti šíření koronaviru častěji než v jiné dny. Během svátků zatím denně řešili asi 600 přestupků, což je o polovinu víc než obvykle. Nejčastěji se setkávali se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že lidé nosili roušky na krku a nezakrývali si ústa a nos.