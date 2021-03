Česko objednalo dva miliony dávek vakcíny Johnson & Johnson. První dorazí možná v dubnu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První dodávky vakcíny od firmy Johnson & Johnson, kterou dnes Evropská agentura pro léčivé prostředky doporučila k registraci v EU, by mohly do Česka dorazit na konci dubna. Na twitteru to uvedli zástupci Chytré karantény.