Česko se chystá na koronavirus. Má plány na uzavření měst a vesnic

Itálie se během několika dní stala čtvrtou nejpostiženější zemí na světě. Hlásí více než 200 nemocných a sedm mrtvých. Karanténa kvůli koronaviru proto platí hned v několika městech.

Podle Vojtěcha je třeba určit, jak bude stát postupovat v případě, kdy se v Česku objeví první infikovaný. Další otázky vyvstávají ohledně situací, jak postupovat při izolaci možných nakažených nebo jak monitorovat jejich kontakty.

"Roli hrají i ostatní ministerstva. Pokud bychom měli zavést opatření jako v Itálii, což znamená třeba uzavření měst, tak se musíme zkoordinovat s resortem obrany," přiznal ministr.

Zrušení leteckých linek mezi Českem a Itálií podle něho zatím nehrozí. V případě, kdy se koronavirus začne šířit a nakažených přibyde, ale tato možnost na stole bude.

Vojtěch v krajním případě nevyloučil ani možné uzavření státních hranic. Pokud by se koronavirus rozšířil do Česka, vláda by podle Vojtěcha měla přistoupit ke stejným opatřením, jako Itálie. K tomu by ale došlo až v případě, kdy by se v Česku nacházely desítky nebo stovky nakažených.

Epidemiolog a náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula tvrdí, že situace je vážná, Česko je na ni ale připraveno. Pravděpodobnost výskytu u nás ale podle něj není nulová.

"Nemohu vyloučit, že budou uzavřena města nebo vesnice jako v Itálii, ale jsou na to připravené plány. Je to záležitost izolace celých oblastí. Je ale jednodušší izolovat malé vesnice než města, jako je například Milán. Doufám, že k tomu nedojde," dodal.

Letiště Praha ode dneška vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených novým koronavirem. Platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky respiračního onemocnění a odkazovat je na lékařskou službu. Letiště o tom informovalo na twitteru.

Celkový počet obětí nového koronaviru po celém světě přesáhl 2600, drtivá většina jich je v Číně, kde bylo hlášeno více než 77.000 případů nákazy. Mimo Čínu bylo zaznamenáno 2074 nakažených v 28 zemích a 23 úmrtí, upřesnila WHO. Na vyhlášení pandemie nového koronaviru je nicméně ještě brzy, řekl odborník Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan.