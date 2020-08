Lék na covid-19 existuje už 50 let, tvrdí vakcinolog

Vedoucí lékař Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové Jiří Beran tvrdí, že Isoprinosine je účinný lék na onemocnění covid-19. Beran společně se svým synem prodělali nákazu s mírnými příznaky a vakcinolog otestoval lék na sobě a svém synovi. „Onemocněl jsem koronavirem a užíval jsem to tři dny,“ uvedl Beran pro iDNES.cz. Dodal, že lék má u sebe kvůli případné horečně dengue, protože žije v zahraničí.

Poté co Beran informoval veřejnost, že lék měl pozitivní účinky jej podala lékařka v Litovli na Olomoucku dvaceti pacientům s covid-19 v místním domově pro seniory a účinky byly obdobné. Ani jeden z pacientů nezemřel. „Ti lidé byli ve věku 87 až 94 let. Dalo se počítat s tím, že zemřou. Lék začali užívat a z těch dvaceti sice muselo být sedm hospitalizováno pro zápal plic, ale všichni se do domova důchodců vrátili živí a zdraví,“ řekl Beran.

Isoprinosine, který se užívá pro léčbu deficitů imunitního systému a je schválen v několika zemích k léčbě různých akutních nebo chronických virových infekcí. Podporuje aktivitu buněk imunitního systému tzv. NK buněk, které jsou schopné přirozeně usmrtit buňky napadené viry. Imunitní reakce vyvolaná isoprinosinem naučí bílé krvinky rozpoznávat viry a poté je usmrtit, a to i v případě covid-19.

Vojtěch Thon, imunolog z Centra RECETOX Masarykovy univerzity upozornil na možná rizika léčby. Podle jeho slov riziko spočívá v patofyziologii covid-19. „Narozdíl od časné fáze onemocnění je nutné v pozdější fázi onemocnění imunitní systém tlumit a již nestimulovat,“ vytkl Thon, který dodal, že účinnost léku nelze prokázat, protože výsledky obsahují jen malá čísla a bez přesných klinických a laboratorních dat není možné výsledky považovat za rozhodující.

Beran se domnívá, že výzkum Isoprinosinu a jeho vlivu na onemocnění covid-19 není v zájmu žádné soukromé společnosti, která by na to měla čas i prostředky. Původní licence výrobce již zanikla kvůli stáří léku, a tak by se investice podle Berana nevyplatila, protože zisk by musel být rozdělen mezi všechny společnosti co lék vyrábí, místo do jedné společnosti, která studii provedla. „Remdesivir je pozlátko. Ten nemá prokázané, že vás ochrání před smrtí. Existuje ale dexametazon, který vám zajistí o třetinu vyšší šanci, že nezemřete. Ten ale vyrábí kdokoliv za pár stovek,“ vysvětlil Beran. Podle iDNES.cz stojí léčba remdesivirem 55 tisíc korun.

Podle slov přednosty Kliniky infekčních onemocnění Ústřední vojenské nemocnice Michala Holuba by se Isoprinosine na covid-19 bez pravidelného sledování neměl vůbec podávat. „Covid-19 má složitou dynamiku a v některých jeho fázích Isoprinosine dokonce může zhoršit průběh nemoci,“ zdůraznil Holub, který používá Isoprinosine jako podpůrnou léčbu s Remdesivirem nebo při terapii plazmou.