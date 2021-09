Ministerstvo upraví dotace na výzkum, na covid-19 bude možné čerpat až 150 milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo zdravotnictví chce upravit zaměření dotací na zdravotní výzkum do roku 2026. Z nového podprogramu by mělo být možné pro příští dva roky čerpat až 150 milionů korun na výzkum související s covidem-19. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. V pondělí ho projedná vláda.