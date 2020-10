Prymula má ochranku. Na ministerstvo zdravotnictví přišel dopis s neznámou látkou

"Na ministerstvo zdravotnictví byla dnes ráno doručena zásilka obsahující neznámou látku. Z bezpečnostních důvodů byli přivoláni nejen hasiči, ale i Policie ČR. Hasiči neznámou látku na místě otestovali a vyloučili, že by se jednalo o nebezpečnou látku. Celou záležitost si k dalšímu vyšetřování převzala Policie ČR," řekl ČTK Brodský.

Policie na twitteru uvedla, že krátce po 09:00 částečně evakuovala budovu, protože na podatelnu ministerstva přišel dopis s výhružným obsahem a neznámou látkou uvnitř. "Vyšetřování události provádí kriminalisté pražského krajského ředitelství," upřesnili policisté.

Policisté spolu s @hasici_cr dnes krátce po 9 hod. ranní provedli částečnou evakuaci budovy @ZdravkoOnline. Na tamní podatelnu přišel dopis s výhružným obsahem spolu s neznámou látkou uvnitř. Vyšetřování události provádí kriminalisté pražského krajského ředitelství. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 26, 2020

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík na dotaz ČTK uvedl, že policisté nezaznamenali, že by se počet podobných případů v poslední době zvýšil. "Obecně se nejedná o časté incidenty," uvedl Moravčík.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) čelí kritice kvůli středeční noční schůzce s šéfem poslanců ANO Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem ostravské fakultní nemocnice Jiřím Havrlantem v restauraci, která měla být uzavřena kvůli koronavirovým opatřením.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ráno požádal Prymulu, aby sám rezignoval na svou funkci, jinak navrhne jeho odvolání. Prymula to v pátek sice odmítl, v neděli však oznámil, že jako ministr zdravotnictví skončí, až bude k dispozici jeho nástupce. Spekuluje se o tom, že by novým ministrem mohl být náměstek ředitele brněnské fakultní nemocnice Jan Blatný, do funkce by mohl být jmenován ve čtvrtek.

Premiér dnes v rozhovoru pro deník Mladá fronta Dnes (MfD) řekl, že Prymulovi lidé vyhrožují a snaží se demonstrovat před jeho bydlištěm. Ministr podle něj musí mít ochranku.