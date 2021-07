Očkovací centrum bez registrace v Brně začalo očkovat dřív pro velký zájem

ČTK to řekl ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák, podle kterého se vytvořila fronta asi 200 lidí. Z 90 procent mají zájem o jednodávkovou vakcínu Janssen společnosti Johnson&Johnson. Centrum nabízí i dvoudávkovou vakcínu od Pfizer/BioNTech.

Podle mluvčí nemocnice Dany Lipovské se první zájemci o očkování začali v chodbě mezi obchody Kika a Hervis objevovat okolo 8:00. "Vytvořila se fronta, proto jsme zahájili očkování v 10:30. Kolem 11:00 už měly vakcínu desítky lidí. Z 90 procent chtějí Janssen, proto nám odpoledne přivezou další dávky," uvedla Lipovská.

Uvedla, že se objevili i samoplátci, kteří chtěli platit hotově, což ale nelze, platba je možná pouze kartou. "Očkování je možné pro lidi nad 16 let, nikoliv pro mladší," zdůraznila Lipovská. Centrum bude otevřeno každý den včetně víkendu od 10:00 do 20:00.

Lidé po příchodu vyplní dotazník, poslechnou si instrukce, podepíšou informovaný souhlas. "Zkontrolujeme jim občanský průkaz a kartičku pojištěnce, v systému zjistíme, jestli už někdo měl nějakou dávku očkování. Kdo jde na první dávku Pfizeru, domluví si termín druhého očkování. Také tu máme lékaře, kteří se ptají na alergie. Vzadu máme očkovací boxy, po očkování lidé čekají 15 minut, jestli budou mít reakce," popsala Lipovská.

Očkovací centrum si prohlédl i premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO). Babiš uvedl, že v neděli by měla být v ČR aplikována desetimiliontá dávka vakcíny proti covidu-19. Řekl také, že Česko má nyní vakcín dostatek a vláda bude jednat o prodeji, část vakcín daruje jiným zemím a vrátí i vakcíny, které si půjčila například od Maďarska.

Vláda chce zapojit do očkování i mobilní týmy. "Měly by jezdit do menších vesnic nebo k příhraničí, kde je podle údajů nižší proočkovanost. Očkování je nejlepší ochrana a umožní návrat do normálního života," řekl ministr Vojtěch.

Další očkovací centra bez registrace dnes otvírají v Ostravě, Zlíně, Luhačovicích, Uherském Hradišti a v Jaroměři. Dosud fungovala v Praze na hlavním nádraží a obchodním centru Chodov. Očkovací centra fungují od loňského prosince v nemocnicích, halách, na výstavišti, ale byla v nich nutná registrace.