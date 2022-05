Platby za státní pojištěnce do zdravotnictví od července asi klesnou

— Autor: ČTK

Státní platby do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané se po lednovém zvýšení od července asi opět sníží. Stát by tak měl za celý letošek odvést do veřejného zdravotního pojištění za každého svého pojištěnce v průměru stejný objem peněz jako loni. Předpokládá to vládní novela, kterou dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna po mnohahodinových obstrukcích opozičních ANO a SPD.