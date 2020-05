S dolem Darkov souvisí 239 případů covid-19 v Česku

Pozitivně testováno bylo dohromady 174 zaměstnanců dolů, včetně čtyř pracovníků mimo Darkov a šesti polských pendlerů. Nákaza byla prokázána také u 61 jejich příbuzných a čtyř pracovníků firem, které na šachtě například uklízejí nebo dělají servis. Všichni pozitivně testovaní zaměstnanci z jiných dolů měli vazby na pracovníky z Darkova, šlo o příbuzné nebo známé.

Dnes na Dole Darkov skončilo plošné odebírání vzorků zaměstnanců. Celkem hygienici ve spolupráci se zdravotníky a vojáky odebrali vzorky přibližně 2500 lidem. Všechny ještě nejsou vyhodnocené, dá se tak očekávat, že počet nakažených lidí v evidenci ještě poroste. Ředitelka KHS Pavla Svrčinová řekla ČTK, že testy všech vzorků z plošného odběru by měly být vyhodnoceny v úterý.

Svrčinová uvedla, že většina nakažených z Darkova je v produktivním věku od 25 do 55 let, jejich průměrný věk je 47,8 roku. Hygienikům by podle ní mohlo trvat tři až čtyři týdny, než se jim podaří ohraničit ložisko nákazy, tedy dohledat všechny kontakty a nařídit karantény nebo udělat jiná potřebná opatření. Průběh onemocnění je u nakažených převážně lehký nebo nemají žádné příznaky.