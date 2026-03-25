Fotbal v Karviné má po událostech posledních hodin velmi nejistou budoucnost. Místní klub je jediným prvoligovým, který je vyšetřován v třaskavé aktuální kauze. Primátor města a předseda klubového představenstva Jan Wolf zmizel. Jeden ze sponzorů navíc reagoval ukončením spolupráce.
Etická komise Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v úterý zahájila 47 disciplinárních řízení pro podezření z úplatkářství či tzv. matchfixingu. Mezi vyšetřovanými jsou i Karviná jako klub a primátor Wolf jako předseda představenstva klubu.
Wolf je momentálně nedostupný, ve středu ani nedorazil na úřad. Vedení města se tak ujal první náměstek Lukáš Raszyk. "Vedení města zatím v souvislosti s fotbalovou korupční kauzou nekontaktovala policie ani Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Čekáme na výsledek vyšetřování," řekla mluvčí města Monika Danková pro web novinky.cz.
Podle mluvčí zatím není v plánu mimořádné zastupitelstvo. "Město zdůrazňuje, že není s klubem MFK v žádném vlastnickém vztahu. Fotbalový klub pouze využívá městský stadion," dodala Danková.
Karviné hrozí za přečiny přísný trest, v médiích se zmiňuje odečet bodů či dokonce vyloučení z nejvyšší soutěže. První konsekvence už kauza pro klub má. Podle dostupných informací končí s podporou jeden z významných sponzorů.
"S klubem MFK Karviná jsme dnes s okamžitou platností ukončili spolupráci. Situaci považujeme za vážnou a neudržitelnou," potvrdila mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková pro server Seznam Zprávy.
Sportovně přitom zažívá Karviná jednu z nejlepších sezón. Po 26 kolech Chance ligy je na osmém místě tabulky s 33 body. Přes Plzeň navíc postoupila do semifinále poháru, kde hraje o možnou účast v evropských pohárech.
Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč
Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem
Fotbal v Karviné nad propastí. Primátor a šéf klubu zmizel, sponzor končí spolupráci
Zdroj: Jan Hrabě