Fotbal v Karviné nad propastí. Primátor a šéf klubu zmizel, sponzor končí spolupráci

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. března 2026 16:47

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Fotbal v Karviné má po událostech posledních hodin velmi nejistou budoucnost. Místní klub je jediným prvoligovým, který je vyšetřován v třaskavé aktuální kauze. Primátor města a předseda klubového představenstva Jan Wolf zmizel. Jeden ze sponzorů navíc reagoval ukončením spolupráce.

Etická komise Fotbalové asociace České republiky (FAČR) v úterý zahájila 47 disciplinárních řízení pro podezření z úplatkářství či tzv. matchfixingu. Mezi vyšetřovanými jsou i Karviná jako klub a primátor Wolf jako předseda představenstva klubu. 

Wolf je momentálně nedostupný, ve středu ani nedorazil na úřad. Vedení města se tak ujal první náměstek Lukáš Raszyk. "Vedení města zatím v souvislosti s fotbalovou korupční kauzou nekontaktovala policie ani Fotbalová asociace České republiky (FAČR). Čekáme na výsledek vyšetřování," řekla mluvčí města Monika Danková pro web novinky.cz. 

Podle mluvčí zatím není v plánu mimořádné zastupitelstvo. "Město zdůrazňuje, že není s klubem MFK v žádném vlastnickém vztahu. Fotbalový klub pouze využívá městský stadion," dodala Danková. 

Karviné hrozí za přečiny přísný trest, v médiích se zmiňuje odečet bodů či dokonce vyloučení z nejvyšší soutěže. První konsekvence už kauza pro klub má. Podle dostupných informací končí s podporou jeden z významných sponzorů.

"S klubem MFK Karviná jsme dnes s okamžitou platností ukončili spolupráci. Situaci považujeme za vážnou a neudržitelnou," potvrdila mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková pro server Seznam Zprávy. 

Sportovně přitom zažívá Karviná jednu z nejlepších sezón. Po 26 kolech Chance ligy je na osmém místě tabulky s 33 body. Přes Plzeň navíc postoupila do semifinále poháru, kde hraje o možnou účast v evropských pohárech. 

včera

Zemřela Božena Jirků, stála za Nadací Charty 77 a Kontem Bariéry

Související

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.
Ilustrační fotografie.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

Více souvisejících

Zdroj: Jan Hrabě

